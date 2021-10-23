شكرا لقرائتكم خبر عن غرفة الطباعة: مصر حريصة على توطين الصناعة للوصول بالصادرات إلى 100مليار دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أحمد جابر رئيس غرفة الطباعة والتغليف باتحاد الصناعات، أن مصر تعمل على توطين الصناعة للوصول بالصادرات إلى 100 مليار دولار، وهذا جاء بالتوازي مع العمل على عدد من الملفات منها مبادرة تحفيز الشراء المحلى للمنتجات الوطنية ودعم الاعتماد على الصناعة المحلية في العقود الحكومية، في ظل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضبط الاستيراد.

وأشار "جابر"، في تصريحات خاصة، إلى أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي واضحة بشأن الصناعة المحلية، ولابد أن أؤكد أنه طالما المنتج صناعة وطنية لابد أن نفسح الطريق أمامه عبر تشجيعه في العقود الحكومية وإطلاق المبادرات التحفيزية.

وأوضح، أن الرئيس السيسي كثيرا ما تطرق إلى تشجيع المنتج المحلى فى السوق المصرى، وتفضيل المنتجات المحلية فى كافة المشروعات، كما انه تم اصدار القانون رقم 5 لسنة 2017 الخاص بتفضيل المنتجات المحلية فى العقود الحكومية، وهذا يؤكد مساعي الدولة لتشجيع الصناعات المختلفة للترويج لمنتجاتها بجانب مبادرات دعم القطاعات الصناعية تمويليا، فجاءت أزمة كورونا تدعم هذا التوجه

وأختتم "جابر"، أن المبادرات التمويلية لقطاع الصناعة بـ 100 مليار جنيه بجانب مبادرات دعم المنتج المحلى تساهم فى زيادة مبيعات المنتجات المصرية، اضافة الى زيادة معدلات نمو الانشطة الصناعية المختلفة، وتوفير منتجات جيدة بسعر مناسب والحد من الاستيراد واعلاء المنتج المحلى فى مواجهة الاستيراد