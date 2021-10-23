شكرا لقرائتكم خبر عن شركات التأمين تصرف 14.8 مليار جنيه تعويضات خلال 8 شهور بزيادة 12.9% والان مع تفاصيل الخبر
ووزعت بين الأقساط المحصلة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات وبلغت 13.9 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى أغسطس من عام 2021 ، مقابل 10.3 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من عام 2020 بنسبة نمو 34.5%، وبلغت قيمة الأقساط المحصلة للأشخاص وتكوين الأموال 19.1 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى أغسطس من عام 2021 مقابل 14.9 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة نمو 28%.
ووزعت الأقساط خلال الفترة من يناير إلى أغسطس عام 2021 بين 30.1 مليار جنيه أقساط للتأمين التجاري خلال الفترة من يناير إلى أغسطس من عام 2021 مقارنة بقيمة 20.8 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة نمو 44.4%، و2.9 مليار جنيه أقساط التأمين التكافلي مقابل 4.4 مليار جنيه خلال فترة المقارنة، بنسبة انخفاض 34.2%.
ووزع إجمالي قيمة التعويضات المسددة لعملاء التأمين التجاري بين 13.2 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى أغسطس عام 2021 مقابل 12.05 مليار جنيه بنسبة نمو 9.6%، و 1.6 مليار جنيه قيمة التعويضات المسددة للتأمين التكافلي مقابل 1.1 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام الماضي بنسبة نمو 50%.