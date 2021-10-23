شكرا لقرائتكم خبر عن شركات التأمين تصرف 14.8 مليار جنيه تعويضات خلال 8 شهور بزيادة 12.9% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، عن قيمة الأقساط المحصلة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات خلال الفترة من يناير إلى أغسطس من عام 2021 وبلغت 33 مليار جنيه مقابل 25.2 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2020 بنسبة نمو 30.6%.

ووزعت بين الأقساط المحصلة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات وبلغت 13.9 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى أغسطس من عام 2021 ، مقابل 10.3 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من عام 2020 بنسبة نمو 34.5%، وبلغت قيمة الأقساط المحصلة للأشخاص وتكوين الأموال 19.1 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى أغسطس من عام 2021 مقابل 14.9 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة نمو 28%.

وبلغ إجمالي التعويضات المسددة من شركات التأمين 14.8 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى أغسطس من عام 2021 مقابل 13.1 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2020 بنسبة نمو 12.9%، ووزعت بين التعويضات المسددة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات 6.8 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى أغسطس من عام 2021 مقابل 7.3 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من عام 2020 بنسبة انخفاض 7.8%، وبلغت قيمة التعويضات المسددة للأشخاص وتكوين الأموال 8.04 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى أغسطس من عام 2021 مقابل 5.8 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة نمو 39.2%.

ووزعت الأقساط خلال الفترة من يناير إلى أغسطس عام 2021 بين 30.1 مليار جنيه أقساط للتأمين التجاري خلال الفترة من يناير إلى أغسطس من عام 2021 مقارنة بقيمة 20.8 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة نمو 44.4%، و2.9 مليار جنيه أقساط التأمين التكافلي مقابل 4.4 مليار جنيه خلال فترة المقارنة، بنسبة انخفاض 34.2%.

ووزع إجمالي قيمة التعويضات المسددة لعملاء التأمين التجاري بين 13.2 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى أغسطس عام 2021 مقابل 12.05 مليار جنيه بنسبة نمو 9.6%، و 1.6 مليار جنيه قيمة التعويضات المسددة للتأمين التكافلي مقابل 1.1 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام الماضي بنسبة نمو 50%.