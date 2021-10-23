شكرا لقرائتكم خبر عن 140 مليارا للمحتوى المحلي من تطوير القطاع الفندقي بالمدينة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يضيف مشروع تطوير وتشييد القطاع الفندقي بالمدينة المنورة الذي تنفذه شركة رؤى المدينة القابضة (140) مليار ريال للناتج المحلي باعتباره من أهم وأضخم مشاريع صندوق الاستثمارات العامة بمساحة تقدر بـ (1.6) مليون متر مربع.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة رؤى المدينة القابضة م. خالد التلمساني إن قطاع التطوير العقاري يعتبر جزءا مهما من مستهدفات الرؤية المستقبلية للمملكة 2030 لدوره في تعزيز المحتوى المحلي والمساهمة الفاعلة في تعزيز اقتصاديات المملكة، مؤكدا أن الرؤية السعودية تمثل أحد أهم مرتكزات إستراتيجية رؤى المدينة القابضة من ناحية اهتمامها الملحوظ بمجال المقاولات والتطوير العقاري، فضلا عن ارتباط ذلك مع جملة من الموجهات لتعزيز متطلبات التحول وبرامج تحسين جودة الحياة والاهتمام بالبيئة والمدن الخضراء الصديقة للبيئة وأنسنة المدن وإزالة التشوه البصري من خلال الوزارات ذات الصلة كوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان بهدف (تعزيز القيمة المعمارية والوظيفية للإسكان) والمحافظة بقدر الإمكان على التراث المعماري المديني.