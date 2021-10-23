شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يتراجع بفعل بيانات صينية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تراجع الدولار أمام العملات المنافسة، أمس الجمعة، واتجه نحو تسجيل ثاني هبوط أسبوعي على التوالي بفعل أنباء عن تفادي مجموعة إيفرجراند الصينية المثقلة بالديون تخلفا عن السداد دعمت الإقبال على الأصول عالية المخاطر.

ودفعت المخاوف بشأن مجموعة التطوير العقاري، التي تعادل ديونها 2 % من الناتج المحلي الإجمالي للصين، المستثمرين لحيازة العملات التي تعتبر ملاذا آمنا مثل الدولار الأمريكي والدين الحكومي.

ونزل مؤشر الدولار 0.1 % إلى 93.61 نقطة، مما يضعه على مسار نحو تسجيل تراجع لثاني أسبوع.

وسجل الدولار الأسترالي 0.7498 دولار أمريكي، لينزل عن أعلى مستوى في ثلاثة أشهر الذي سجله، أمس الأول، بعدما فاق تأثير تحرك بنك الاحتياطي الأسترالي (البنك المركزي) لوقف بيع سندات الدعم الذي تلقته العملة الصينية من الأنباء عن إيفرجراند، بالإضافة إلى توقف ارتفاع أسعار الطاقة.

ولم يشهد اليورو تغيرا يذكر وسجل 1.1627 دولار في حين حوم الين قرب أدنى مستوياته في عدة سنوات حيث بلغ الدولار 114.01 ين، مقارنة مع 114.69 في وقت سابق من الأسبوع، وهو المستوى الأدنى في أربع سنوات.