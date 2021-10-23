شكرا لقرائتكم خبر عن 10 أحداث ينتظرها مساهمو البورصة هذا الأسبوع أبرزها دعوى جنوب الوادي للأسمنت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينتظر مساهمو البورصة المصرية، 10 أحداث رئيسية خلال الأسبوع الجاري، على رأسها انعقاد عمومية 7 شركات وهي نايل سيتي للاستثمار، الدولية للمحاصيل الزراعية، مصر للزيوت والصابون، مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقاري، بلتون المالية القابضة، مطاحن شمال القاهرة، الزيوت المستخلصة ومنتجاتها، فيما تنظر المحكمة دعوتين لشركتي جنوب الوادي للأسمنت، وارابيا انفستمنتس هولدنج.

تبدأ أحداث البورصة المصرية، اليوم السبت، بانعقاد الجمعية العامة غير العادية لشركة نايل سيتي للاستثمار، للموافقة على الخطة الزمنية المقترحة والمعتمدة من مجلس الإدارة، وذلك لتوفيق أوضاع الشركة لاستمرار قيدها بالبورصة وتفويض مجلس الإدارة في اختيار أحد بنوك الاستثمار، والموافقة على تجزئة القيمة الاسمية للسهم من 100 جنيه إلى 10 جنيهات، وتنفيذًا للفقرة الأخيرة من المادة 48 من قواعد القيد بشأن مبررات التجزئة، وذلك لاستيفاء نسبة الأسهم حرة التداول، وذلك بما يضمن استمرار قيد أسهم الشركة طبقًا للمادة 10 من قواعد القيد، والموافقة على مد عمر الشركة القانوني لمدة أخرى مماثلة.

ويوم الاثنين الموافق 25 أكتوبر الجاري، تعقد الجمعية العامة غير العادية للشركة الدولية للمحاصيل الزراعية، للنظر في تعديل المواد (3-24-31) من النظام الأساسي للشركة المتعلقين بنشاط الشركة، وانتخاب مجلس الإدارة وصلاحيات رئيس مجلس الإدارة، وفي اليوم التالي تنعقد الجمعية العامة غير العادية لشركة مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقاري لتعديل المادتين 6 و7 من النظام الأساسي للشركة.

وفي نفس اليوم تنعقد الجمعية العامة العادية وغير العادية لشركة مصر للزيوت والصابون للنظر في تعديل المادة الرابعة من النظام الأساسي للشركة، والتصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ونتائج الأعمال عن العام المالي المنتهي في 30 يونيو عام 2021، والنظر في تقارير الحوكمة والجهاز المركزي للمحاسبات ومراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية للمركز المالي للعام المالي المنتهي في 30 يونيو عام 2021، والتصديق على القوائم المالية عن العام المالي، وإحاطة الجميعة بصرف العلاوة الدورية بنسبة 100% للعاملين اعتبارًا من 1 يوليو عام 2021.

وتنظر الدائرة الثانية تجاري شمال القاهرة، دعوى أقامتها شركة جنوب الوادي للأسمنت رقم 36/138 ببطلان حكم التحكيم الصادر بدفع 124.77 مليون جنيه لصالح شركة CDI القائمة على إنشاء مشروع الطواحين الجديدة بمقر مصنع الشركة ببني سويف، بالإضافة إلى الإفراج عن خطابات الضمان دفعة مقدمة.

وفي اليوم التالي، تنظر المحكمة، الدعوى المقامة من شركة القاهرة للتنمية وصناعة السيارات -تابعة- ضد شركة بيجو أوتوموبيل، وتعقد الجمعية العامة العادية لشركتي بلتون المالية القابضة، مطاحن شمال القاهرة، وتنظر الأولى زيادة رأس المال المصدر بالقيمة الاسمية من 891.3 مليون جنيه إلى 926.95 مليون جنيه، بزيادة 35.65 مليون جنيه، موزعة على عدد 17.82 مليون جنيه سهم، بقيمة اسمية 2 جنيه للسهم تمول نقداً، لصالح نظام الإثابة والتحفيز للعاملين والمديرين وأعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين، وتناقش الجمعية تعديل المادتين 6 و7 من النظام الأساسي للشركة في ضوء زيادة رأس المال المقترحة.

وتنظر عمومية شركة مطاحن شمال القاهرة، الموافقة على قائمة توزيعات الأرباح المقترحة عن العام المالي المنتهي في 30 يونيو 2021، وتناقش قائمة المركز المالي في 30 يونيو 2021، وكذا القوائم المالية والحسابات الختامية لذات العام، وتقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة، وانتخاب مجلس إدارة للشركة لدورة جديدة بنظام التصويت التراكمي.

ويختتم الأسبوع، بعقد الجمعية العامة العادية لشركة الزيوت المستخلصة ومنتجاتها، التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن الحوكمة ونشاط الشركة ونتائج الأعمال عن العام المالي المنتهي في 30 يونيو عام 2021، والنظر في تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات ومراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية للمركز المالي للعام المالي المنتهي في 30 يونيو عام 2021، والتصديق على القوائم المالية عن العام المالي، وإحاطة الجمعية بصرف العلاوة الدورية بنسبة 100% للعاملين اعتبارًا من 1 يوليو عام 2021.

كما يبدأ صرف القسط الأول من الكوبون رقم 59 لشركة مصر لصناعة الكيماويات، بقيمة 0.5 جنيه.