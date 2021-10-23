شكرا لقرائتكم خبر عن 2113 موافقة على إصدار وتأسيس شركات جديدة بقيمة 125.5 مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، عن عدد الموافقات بشأن إصدارات أسهم تأسيس شركات جديدة وزيادة رؤوس أموال الشركات القائمة خلال شهر أغسطس الماضي، وبلغت 299 موافقة بقيمة مصدرة قدرها 18.1 مليار جنيه، مقارنة بـ272 موافقة خلال شهر أغسطس من عام 2020 بقيمة مصـدرة قدرها 22.4 مليار جنيه، ومن ثم شهدت عدد الإصدارات نموًا بنسبة 9.9%، وانخفضت قيمة التأسيس وزيادات رؤوس الأموال بنسبة 19.2%.

ووزعت الموافقات بين 175 موافقة لتأسيس شركات بقيمة 8.9 مليار جنيه خلال شهر أغسطس لعام 2021 مقابل 174 موافقة بقيمة 15.7 مليار جنيه خلال شهر أغسطس لعام 2020 بنسبة نمو 0.6% في عدد الموافقات، و3.4% بقيمة التأسيس، فيما بلغت عدد الموافقات على إصدارات أسهم زيادة رأس المال 124 موافقة بقيمة 9.2 مليار جنيه خلال شهر أغسطس عام 2021 مقارنة مع 98 موافقة بقيمة 6.7 مليار جنيه خلال شهر أغسطس لعام 2020 بنسبة نمو 26.5% في عدد الموافقات ونمو بنسبة 37.4% بقيمة التأسيس.

وأضافت الهيئة، فى تقرير حصل ”الخليج 365” على نسخة منه، أن عدد الموافقات بشأن إصدارات أسهم تأسيس شركات جديدة وزيادة رؤوس أموال الشركات القائمة من أول العام حتى أغسطس عام 2021 بلغت 2113 موافقة بقيمة مصدرة قدرها 125.5 مليار جنيه، مقارنة بـ1797 موافقة بقيمة مصـدرة قدرها 104.2 مليار جنيه، خلال الفترة الماثلة من العام الماضي، ومن ثم شهدت عدد الموافقات نموًا بنسبة 17.6%، ونموًا في قيمة التأسيس وزيادات رؤوس الأموال بنسبة 20.4%.

ووزعت الموافقات بين 1259 موافقة لتأسيس شركات بقيمة 30 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى أغسطس لعام 2021 مقابل 1228 موافقة، بقيمة 42.4 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها لعام 2020 بنسبة نمو 2.5% في عدد الموافقات، وانخفاض بنسبة 29.3% بقيمة التأسيس، فيما بلغت عدد الموافقات على إصدارات أسهم زيادة رأس المال 844 موافقة بقيمة 88.4 مليار جنيه مقارنة مع 565 موافقة بقيمة 48 مليار جنيه خلال فترة المقارنة بنسبة نمو 49.4% في عدد الموافقات و 81.4% بقيمة التأسيس.