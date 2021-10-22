شكرا لقرائتكم خبر عن بضغط من قطاع الاتصالات.. الأسهم الأمريكية تغلق منخفضة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - انخفضت الأسهم الأمريكية عند الإغلاق اليوم الجمعة، في الوقت الذي أدت فيه تقارير فصلية مخيبة للآمال من شركتي سناب وانتل إلى تراجع قطاعي الاتصالات والتكنولوجيا، كما انتابت حالة من القلق المستثمرين بعد أن ناقش رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول تقليص الحوافز.

وبعد الوصول إلى مستويات قياسية في التعاملات الصباحية فقد مؤشرا داو جونز الصناعي وستاندرد اند بورز 500 قوتهما في جلسة متقلبة.

وخسر ستاندرد آند بورز 500 4.80 نقطة أو 0.11 في المائة ليغلق على 4544.98 نقطة فيما خسر مؤشر ناسداك المجمع 125.50 نقطة أو 0.83 في المائة إلى 15090.20 نقطة. وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 74.17 نقطة أو 0.21 في المائة إلى 35677.25 نقطة.