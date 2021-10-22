شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع مبيعات السيارات في أمريكا خلال أغسطس 2021 بنسبة 1.4% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفعت مبيعات السيارات في الولايات المتحدة الأمريكية للمرة الرابعة على التوالي في شهر أغسطس الماضي، رغم نقص المخزون وتفاقم أزمة "الشرائح الإلكترونية" التي ضربت صناعة السيارات.

وسجلت في الربع الثالث من عام الجاري 2021 مبيعات أمريكا حوالي 566،005 سيارة، بزيادة قدرها 1.4%، وبلغ إجمالي مبيعات " دي ار إس " في الربع الثالث 150،311 سيارة، بزيادة 62.5% على أساس الحجم ، وهو ما يمثل 26.6 % من إجمالي المبيعات حتى تاريخه.

وأصبح الطلب على السيارات أكبر من المعروض ، فإنخفضت المبيعات في العديد من الدول خصوصًا بعد أن ارتفعت أسعار السيارات الجديدة والمستعملة أيضا لنفس السبب خلال الأشهر الماضية ، ومن المتوقع أن تنخفض مبيعات السيارات أكثر فى شهر سبتمبر الجاري خصوصًا فى الولايات المتحدة الأمريكية.

ومن المتوقع أن تسجل شركات السيارات العالمية عجزاً في الإنتاج يقدر بنحو 7.7 مليون وحدة إنتاج في عام 2021 ، مع تفاقم أزمة " الشرائح الإلكترونية " التي ضربت صناعة السيارات.