شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب ترتفع بالتعاملات المسائية.. وعيار 21 يسجل 786 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة، ارتفاعا بالتعاملات المسائية، مع استمرار ارتفاع سعر الذهب في البورصات العالمية إلى مستوى يتخطى 1800 دولار للأونصة، قبل ساعات قليلة من إغلاق السوق.





أسعار الذهب اليوم في مصر:

عيار 18 يسجل 674 جنيها للجرام.

عيار 21 يسجل 786 جنيها للجرام.

عيار 24 يسجل 898 جنيها للجرام.

الجنيه الذهب 6288 جنيها.

أونصة الذهب 1805 دولارات.

أسعار الذهب سجلت ارتفاع في مصر مع الارتفاع العالمي للأونصة، وجاءت حركة الأونصة نحو الصعود بسبب ضعف الدولار في حين عززت الضغوط التضخمية الطلب على المعدن الثمين كملاذ آمن، وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 1805 دولار.