شكرا لقرائتكم خبر عن «الأوروبي» يدرس إمكانية إنهاء الاتفاق التجاري والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يدرس الاتحاد الأوروبي إمكانية إنهاء الاتفاق التجاري لما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست)، إذا تنصلت حكومة المملكة المتحدة من التزاماتها بشأن أيرلندا الشمالية، وفقا لمصادر مطلعة بهذه المسألة، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة.

وهدد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بتعليق أجزاء من بروتوكول بريكست إذا لم يتم حل الخلاف حول القواعد التجارية للبضائع التي يتم شحنها إلى أيرلندا الشمالية الذي يحكم التجارة بين الإقليم وبقية أرجاء المملكة المتحدة من جانب واحد، وذلك باستخدام السلطات الممنوحة له في المادة 16 من الاتفاقية.