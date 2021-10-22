شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشرات الأمريكية تفتتح على انخفاض والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - انخفض مؤشرا ستاندرد اند بورز 500 وناسداك عند الفتح اليوم الجمعة، بعد تحذير شركة إنتل المصنعة للرقائق من انخفاض هوامش الربح.

وتصدر سهم شركة سناب إنك الخسائر بين شركات التواصل الاجتماعي بعد إبلاغها عن تضرر الإعلانات الرقمية بفعل تغييرات الخصوصية التي أجرتها شركة أبل.

ونزل المؤشر‭‭‭ ‬‬‬داو جونز الصناعي 4.64 نقطة أو 0.01 بالمئة ليفتح عند 35607.72 نقطة، فيما انخفض المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بمقدار 3.66 نقطة أو 0.08 بالمئة إلى 4546.12 نقطة، وتراجع المؤشر ناسداك المجمع 57.64 نقطة أو 0.38 بالمئة إلى 15158.07 نقطة عند الفتح.