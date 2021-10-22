شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تشارك فى المؤتمر الدولى الأول للسياحة الطلابية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك أحمد يوسف مساعد الوزير لشئون التنشيط السياحى، فى الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدولى الأول للسياحة الطلابية، والذى يُعقد افتراضيا تحت عنوان " سياحة المستقبل – ومستقبل السياحة"، نيابةً عن الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار.

استهل أحمد يوسف كلمته بالترحيب بالمشاركين فى المؤتمر، مؤكداً على أن هذا المؤتمر يعد ملتقى حوارياً فريداً لكل المتخصصين فى المجال السياحى مع الطلاب والشباب من جميع أنحاء العالم، موضحاً أن أزمة جائحة كورونا أظهرت بشكل كبير الدور الهام الذى تلعبه السياحة، وتأثيرها الواضح فى اقتصاديات كافة البلدان، وكذلك ارتباطها بشكل وثيق بأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.

أضاف "يوسف"، فى بيان صحفى، اليوم الجمعة، أن فكرة المؤتمر تقوم على تعزيز وتطوير الطلاب لتنمية المهارات اللازمة للسياحة المستقبلية، وإعداد كوادر بشرية تكون على درجة عالية من التخصص بحيث تمكنهم من دخول سوق العمل كمهنيين مؤهلين تأهيلا دولياً، من أجل بناء قطاع سياحى منظم يعمل من أجل مصلحة الجميع فى إطار نظم الاستدامة والابتكار وتقليل الفجوة بين تعليم الطلاب وتدريبهم وواقع القطاع السياحى المتغير.

وشار إلى استمرار دعم الحكومة المصرية للقطاع السياحى والعاملين به منذ بداية أزمة كورونا ومواجهة تداعياتها، وتقديم كافة الحوافز والتسهيلات من حيث تبنى أفضل الاجراءات الدولية فى التعقيم والتطهير بكافة المؤسسات والمنشآت السياحية والأثرية، وكذلك تطبيق التدابير الوقائية والاجراءات الاحترازية التى تضمن السلامة والصحة، هذا بالإضافة إلى حملات التطعيم المستمرة فى المحافظات المختلفة.

كما ألقى مساعد الوزير لشئون التنشيط السياحى الضوء خلال كلمته على ما تقوم به الدولة المصرية من جهود لتطوير البنية التحتية السياحية وإنشاء مدن استثمارية وسياحية جديدة تعمل طوال العام.

وأضاف أن وزارة السياحة والآثار ستقوم بإطلاق حملة ترويجية دولية لمصر لمدة ثلاثة سنوات قبل نهاية هذا العام للترويج السياحى لمصر بصورة أكبر وجذب المزيد من السائحين إليها، منوهاً إلى جاهزية المقصد السياحى المصرى لاستقبال السائحين من مختلف دول العالم.

ويتضمن المؤتمر عدداً من الجلسات الافتراضية والتى يتم خلالها مناقشة عدة موضوعات أهمها: دور السياحة فى العالم، سياسة الحكومات فى المجال السياحى، واستراتيجية التنمية المستدامة للسياحة والضيافة، وطرق تطوير العاملين والموظفين بالقطاع السياحى، سياحة الطلاب والسياحة الشبابية، تقنيات إدارة الضيافة، والتحول الرقمى فى صناعة السياحة، التطورات الاقتصادية والاستثمار السياحى، وبحث أفق التعاون المستقبلى بين البلاد فى مجال السياحة والسفر.

جدير بالذكر أن المؤتمر الدولى للسياحة الطلابية يأتى هذا العام بحضور أكثر من 100 ألف مشارك حول العالم من وزراء وسفراء وخبراء وممثلى الأجهزة الحكومية والمهنية وأساتذة جامعات ومعاهد فى المجال السياحى والسفر بالاضافة إلى أبرز المتخصصين والطلاب الجامعيين والأكاديميين، ويتم تنظيمه من خلال الاتحاد الدولى للضيافة وتحت رعاية حكومة روسيا الاتحادية ووزارة العلوم والتعليم العالى بروسيا، والوكالة الفيدرالية للسياحة والشباب.