شكرا لقرائتكم خبر عن صور .. جولف مدينتي ينظم يوما خيريا لدعم مؤسسة "بهية" بتبرعات ومحاضرات لتوعية السيدات بسرطان الثدي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظم نادي جولف مدينتي-التابع لمجموعة طلعت مصطفى- يوما خيريا لدعم مؤسسة بهية للاكتشاف المبكر وعلاج سرطان الثدي؛ بهدف الترويج للأنشطة الخيرية التي تقدمها المؤسسة، والتوسع في دورها لزيادة عدد المستفيدات من خدمات المؤسسة، بالإضافة إلى توعية السيدات بضرورة الكشف المبكر عن المرض.

يأتي ذلك إيمانًا من مجموعة طلعت مصطفى بأهمية مساندة المنظمات الخيرية، وتقديم خدمات رعاية صحية مميزة للفئات الأولى بالرعاية.

وحرص نادي جولف مدينتي، على تنظيم اليوم الخيري خلال شهر أكتوبر، ليتزامن مع الاحتفال العالمي خلال شهر أكتوبر من كل عام للتوعية بمرض سرطان الثدي، ولذا حصل المشاركون بالاحتفالية على شعار "بهية" باللون الوردي للتوعية بمرض سرطان الثدي، وهو من أكثر أنواع السرطانات شيوعًا لدى النساء حول العالم.

وضمت فعاليات اليوم الخيري لنادي جولف مدينتي، تنظيم بطولة جولف بملعب النادي-أحدث ملعب جولف في مصر-بمشاركة 70 لاعبًا معظمهم من الأجانب المقيمين في مصر من جنسيات متعددة منها إنجلترا وألمانيا وكوريا الجنوبية وفرنسا واسكتلندا، وخصص النادي جزء من عائد مشاركة اللاعبين في البطولة لصالح مؤسسة بهية، كما نظم النادي محاضرة لتوعية السيدات بأهمية الكشف المبكر عن سرطات الثدي لتحسين نوعية ونتيجة معالجة حالات سرطان الثدي، وزيادة معدل الشفاء، وخفض معدل الوفيات، قدمتها طبيبة من مؤسسة بهية.

وفي الوقت نفسه نظم نادي مدينتي للجولف، ضمن فعاليات اليوم الخيري، أنشطة متنوعة تخصص عائدها لصالح مؤسسة بهية ، منها بيع منتجات مخبوزات لصالح المشاركين، وتقديم خدمات ترفيهية للسيدات المشاركات لتحفيزهن على المشاركة باليوم الخيري، مساهمةً من مجموعة طلعت مصطفى لرد الجميل لسيدات مصر، وتقديرًا وعرفانًا بدور المرأة المصرية ورسالة مساندة لمحاربي السرطان.

وقالت ليلي سالم ، عضو مجلس أمناء مؤسسة بهية للاكتشاف المبكر وعلاج سرطان الثدي :"سعيدة بالمشاركة باليوم الخيري لنادي جولف مدينتي، بعدما لمست اهتمامًا كبيرًا من جانب المسئولين في مجموعة طلعت مصطفى على تقديم الدعم الكامل للمؤسسة"، مضيفة :"أتمنى تكرار التعاون مع مجموعة طلعت مصطفى في أنشطة خيرية أخرى لجمع تبرعات تخصص لصالح بناء مستشفى بهية الجديدة بمدينة الشيخ زايد".

ووجهت ليلى سالم، الشكر لمجموعة طلعت مصطفى ، على دعم الأنشطة الخيرية في مصر بصفة عامة، وحرصها على المشاركة بشهر التوعية بمرض سرطان الثدي، مؤكدة أهمية دور القطاع الخاص في دعم جهود منظمات المجتمع المدني؛ لتقديم رعاية صحية على أعلى مستوى مجانًا لسيدات مصر.