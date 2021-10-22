شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم السعودية تربح 85 مليار ريال خلال أسبوع.. و18 مليار درهم مكاسب الإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفعت بورصات الخليج، خلال جلسات الأسبوع المنتهي، الأسبوع الثالث من شهر أكتوبر الجاري، وتصدر المؤشر العام لسوق دبي المالي، بنسبة 2.43% رابحًا 68 نقطة ليغلق عند مستوى 2857 نقطة، وربحت الأسواق الإماراتية نحو 18 مليار درهم، وربحت السوق السعودي 85 مليار ريال.





بورصة السعوديةارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية، خلال جلسات الأسبوع المنتهي، بنسبة 2.03% رابحًا 240.47 نقطة، ليغلق عند مستوى 11939.58 نقطة، وبلغ حجم التداول ببورصة السعودية مليار سهم بقيمة 36.9 مليار ريال عبر تنفيذ 2.1 مليون صفقة، وربح رأس المال السوقي 85.3 مليار ريال ليغلق عند 10.5 تريليون ريال سعودي.

وصعد 14 قطاعًا ببورصة السعودية على رأسها البنوك بنسبة 3.88%، أعقبه قطاع الطاقة بنسبة 0.97%، يليه قطاع الاتصالات بنسبة 0.74%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.43%، فيما تراجعت 7 قطاعات على رأسها الأدوية بنسبة 3.19%، ثم قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 1.07%.





بورصة الكويتكما ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، خلال تعاملات الأسبوع المنتهي، إذ صعد مؤشر السوق العام بنسبة 1.31% رابحًا 90.44 نقطة ليغلق عند مستوى 6976.59 نقطة، وقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 1.01% رابحًا 75.6 نقطة ليغلق عند مستوى 7537.05 نقطة، وزاد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 2.21% رابحًا 127.79 نقطة ليغلق عند مستوى 5900.05 نقطة، وارتفع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 1.51% رابحًا 90 نقطة ليغلق عند مستوى 6073.26 نقطة.

وبلغ حجم التداول خلال تعاملات الأسبوع نحو 1.7 مليار سهم بقيمة 221.1 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 57.4 ألف صفقة.





الأسواق الإماراتيةوارتفع المؤشر العام لسوق دبي المالي، خلال جلسات الأسبوع المنتهي، بنسبة 2.43% رابحًا 68 نقطة ليغلق عند مستوى 2857 نقطة، وربح رأس المال السوقي نحو 9.6 مليار درهم ليغلق عند مستوى 391.03 مليار درهم.

وصعد ببورصة دبي، قطاع البنوك بنسبة نمو 2.59% مدفوعًا بصعود سهم مصرف عجمان بنسبة 0.44%، بنك الإمارات دبي الوطني بنسبة 2.6%، بنك دبي الإسلامي بنسبة 2.83%، ثم قطاع العقارات بنسبة نمو 0.44% مدفوعًا بصعود سهم شركة إعمار العقارية 0.25%، إعمار مولز بنسبة 0.5%.

وصعد المؤشر العام لسوق أبو ظبي للأوراق المالية، خلال جلسات الأسبوع المنتهي، بنسبة 0.83% رابحًا 65 نقطة ليغلق عند مستوى 7876 نقطة، وربحت بورصة أبو ظبي 8 مليارات درهم ليغلق عند مستوى 1.421 تريليون درهم.

وارتفع ببورصة أبو ظبي قطاع البنوك بنسبة نمو 0.86% مدفوعًا بصعود سهم بنك أبو ظبي الأول بنسبة 0.9%، بنك أبو ظبي التجاري بنسبة 5.1%، مصرف أبو ظبي الإسلامي بنسبة 1.78%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة نمو 2.39% مدفوعًا بصعود سهم شركة مجموعة الإمارات للاتصالات بنسبة 2.08%، مجموعة سوداتل للاتصالات المحدودة-سوداتل بنسبة 0.27%.

بورصة مسقط

وقفز المؤشر العام لسوق مسقط، خلال جلسات الأسبوع المنتهي، بنسبة 0.71% رابحًا 28.2 نقطة ليغلق عند مستوى 3984.69 نقطة، وبلغ حجم التداول 45.8 مليون سهم بقيمة 7.51 مليون ريال، فيما خسر رأس المال السوقي 51.03 مليون ريال ليصل إلى مستوى 21.997 مليار ريال.

وتصدر الأسهم المرتفعة "حديد الجزيرة" بنسبة 18.4%، أعقبه سهم "الخليجية للفطر" بنسبة 16.68%، يليه سهم "مسقط للخيول" بنسبة 9.09%، فيما تصدر الأسهم المتراجعة سهم "الصفاء للأغذية" بنسبة 26.74%، أعقبه سهم "العمانية المتحدة للتأمين" بنسبة 9.14%، يليه سهم "صحار للطاقة" بنسبة 8.51%.