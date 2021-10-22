شكرا لقرائتكم خبر عن سفراء أكثر من 30 دولة وعائلاتهم يزورون معبدى أبو سمبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظمت وزارة السياحة والآثار، حفل عشاء على ضفاف بحيرة ناصر على متن أحد الفنادق العائمة بمدينة أبو سمبل، بمحافظة أسوان، حضره الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار واللواء أشرف عطية محافظ أسوان، و50 سفيراً من سفراء أكثر من 30 دولة فى العالم فى مصر وعائلاتهم.

وأعرب الضيوف عن استمتاعهم بالأجواء الساحرة لنهر النيل العظيم وبحيرة ناصر وبالمناظر الطبيعية الخلابة على ضفتها.

يأتى ذلك فى إطار الفعاليات التى تنظمها الوزارة للاحتفال بظاهرة تعامد الشمس على معبد أبو سمبل، تحت رعاية البنك الأهلى المصرى، والتى شهدها المعبد فجر اليوم.

وسبق حفل العشاء، قيام السفراء وعائلاتهم بزيارة معبدى أبو سمبل بمحافظة أسوان، حيث قاموا بجولة داخل المعبدين استمتعوا خلالها بمشاهدة نقوشها الجميلة وألوانها الخلابة.

كما استمتعوا بحضور عرضاً للصوت والضوء والذى يروى قصة بناء المعبدين وعملية انقاذهما بمراحلها المختلفة وأهم النقوش الموجودة بهما.

تجدر الإشارة إلى أن هذه الفعاليات تعد أحد الأساليب للترويج للمقصد السياحى المصرى وإبراز تنوعه وتفرده حيث يقدم للسائح تجربة سياحية متفردة ومتكاملة بأمان كامل.