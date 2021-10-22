شكرا لقرائتكم خبر عن ما أهم برامج الدولة لتحقيق الحماية الاجتماعية للفقراء ؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تبذل الدولة كثيرًا من الجهود لحماية الفقراء والأسر الأولى بالرعاية بهدف تحسين نوعية حياة المواطنين، والتأكد من تحقيق مستوى أفضل لحياتهم الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وتأتى البرامج الاجتماعية التى تطلقها الحكومة المصرية ضمن أهداف " رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030" لدعم الفقراء والخروج بهم من دائرة الفقر ومن أهم تلك البرامج وفقا لما يلي:





س . ما الهدف المشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري "حياة كريمة"؟

ج. يهدف المشروع إلى تحقيق تنفيذ الأنشطة التالية خلال الفترة من (2020 - 2023 ) إلى تحسين المعيشة والاستثمار فى البشر (الحماية والرعاية الاجتماعية - سكن كريم - وعي مجتمعي - تأهيل ذوى الاحتجاجات الخاصة)، وتحسين مستوى خدمات البنية الأساسية والعمرانية (صرف صحي - مياه شرب - رصف طرق - غاز - كهرباء - بريد)، إلى جانب تحسين جودة خدمات التنمية البشرية (التعليم – الصحة - الخدمات الرياضية والثقافية)، وأيضا التنمية الاقتصادية والتشغيل (الشمول المالى - قروض للمشروعات الصغيرة - تدريب وتأهيل مهنى- مجمعات صناعية/ تنمية زراعية وسمكية).

تستهدف مبادرة حياة كريمة تطوير وتحسين حياة جميع قري الريف المصري 4600 قرية، 30 ألف تابع لهم ( كفور ونـجوع وعزب) ، ويبلغ اجمالي المستفيدين 58 مليون مستفيد، وبتكلفة إجمالية 700 مليار جنيه.

س. ما تفاصيل برنامج الدعم الغذائي؟

ج. هناك 87.2 مليار جنيه لدعم رغيف العيش والسلع التموينية الأساسية فى موازنة العام المالى (2021/2022) مقابل 84.5 مليار جنيه فى موازنة العام السابق بزيادة نحو 2.7 مليار جنيه بنسبة 3.2%، وعدد المستفيدين من دعم رغيف الخبز ودقيق المستودعات يبلغ 71 مليون فرد، وتصل تكلفة دعم رغيف الخبر إلى 44.8 مليار جنيه من إجمالى تكلفة دعم السلع التموينية، وتصل إجمالى الأرغفة المستحقة للمستفيدين إلى نحو 120.8 مليار رغيف فى العام، وأعداد المستفيدين من دعم السلع التموينية 63.6 مليون فرد (50 جنيها شهريا لكل فرد حتي 4 أفراد مقيدين على البطاقة وما زاد عن ذلك 25 جنيها للفرد شهريا).

س. متى بدأ برنامج الدعم النقدي المشروط تكافل وكرامة؟

ج. بدا برنامجي تكافل وكرامة عام 2015 كان عدد المستفيدين منه 2.5 مليون أسرة تضم 9٫3 مليون فرد، 86٪ منهم استفاد ببرنامج تكافل و 14٪ ببرنامج كرامة بقيمة 6.7 مليار جنيه عام ( 2014/2015) وارتفع عدد المستفيدين ليصل الى 3 مليون و370 الف اسرة عام ( 2020/2021) يضم نحو 14 مليون فرد من جميع محافظات الجمهورية بتكلفة 19مليار جنيه.

س. ما أهداف برنامج فرصة؟

ج. يستهدف برنامج "فرصة" أفراد الاسر القادرين على العمل في الفئة العمرية (15 - 55 ) من المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة أو معاش الضمان الاجتماعي، وكذلك أفراد الاسر القادرين على العمل في الفئة العمرية (15- 55 ) الذين رِفضوا من برنامج تكافل وكرامة، وتم توفير 30.000 فرصة عمل في ثماني محافظات في الوجه القبلي و 50 ألف قرض مّيسر لتوفير فرص عمل للمرأة ُالمعيلة بتمويل 250 مليون جنيه من صندوق تحيا مصر، وتوفير حوالى 10 آلاف فرصة عمل في المناطق الصناعية بالتنسيق مع جمعيات المستثمرين.