شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الاقتصاد اليوم الجمعة 22-10-2021.. 321 مليار جنيه دعم بالموازنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الجمعة 22-10-2021، عددًا كبيرًا من الأخبار الاقتصادية المهمة سواء المحلية أو العالمية، أبرزها ارتفاع سعر الذهب في السوق المصرى اليوم الجمعة، بقيمة 4 جنيهات بسوق الصاغة، مع صعود السعر العالمي للمعدن الأصفر لمستويات 1791 دولارًا، الموازنة الحالية تتضمن تخصيص 321 مليار جنيه لباب الدعم، منها: 87.2 مليار جنيه لدعم السلع التموينية، و19 مليار جنيه للمعاشات الضمانية وبرنامج «تكافل وكرامة».

ارتفاع أسعار الذهب 4 جنيهات.. وعيار 21 يسجل 782 جنيها للجرامارتفع سعر الذهب في السوق المصرى اليوم الجمعة، بقيمة 4 جنيهات بسوق الصاغة وقت صياغة هذه السطور، مع صعود السعر العالمي للمعدن الأصفر لمستويات 1791 دولارا، الأمر الذى انعكس على سعر الذهب فى مصر لتسجل 782 جنيها للجرام من عيار 21 وهو الأكثر رواجاً فى السوق. ارتفاع أسعار الذهب 4 جنيهات.. وعيار 21 يسجل 782 جنيها للجرامارتفع سعر الذهب في السوق المصرى اليوم الجمعة، بقيمة 4 جنيهات بسوق الصاغة وقت صياغة هذه السطور، مع صعود السعر العالمي للمعدن الأصفر لمستويات 1791 دولارا، الأمر الذى انعكس على سعر الذهب فى مصر لتسجل 782 جنيها للجرام من عيار 21 وهو الأكثر رواجاً فى السوق.

وسجلت أسعار الذهب اليوم، عيار 21 يسجل 782 جنيها، عيار 18 يسجل 670 جنيها، عيار 24 يسجل 884 جنيها، الجنيه الذهب يسجل 6256 جنيها، أونصة الذهب 1790 دولارا.



المالية: تخصيص 321 مليار جنيه بالموازنة للدعم منها 87.2 مليار لسلع تموينيةأكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، جعل مصر أكثر جذبًا للاستثمارات المحلية والأجنبية بما يتبناه من إصلاحات محفزة فى كل القطاعات، أكسبت الاقتصاد المصرى قدرًا من المرونة فى مواجهة التحديات الداخلية والخارجية، وأسهمت فى توفير بيئة مواتية لمناخ الأعمال فى ظل بنية تشريعية متطورة، وبنية تحتية قوية مؤهلة لاستيعاب المزيد من الاستثمارات فى شتى مناحي الحياة، على نحو حظى بإشادة مؤسسات التمويل والتصنيف الدولية. المالية: تخصيص 321 مليار جنيه بالموازنة للدعم منها 87.2 مليار لسلع تموينيةأكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، جعل مصر أكثر جذبًا للاستثمارات المحلية والأجنبية بما يتبناه من إصلاحات محفزة فى كل القطاعات، أكسبت الاقتصاد المصرى قدرًا من المرونة فى مواجهة التحديات الداخلية والخارجية، وأسهمت فى توفير بيئة مواتية لمناخ الأعمال فى ظل بنية تشريعية متطورة، وبنية تحتية قوية مؤهلة لاستيعاب المزيد من الاستثمارات فى شتى مناحي الحياة، على نحو حظى بإشادة مؤسسات التمويل والتصنيف الدولية.

أوضح أن الموازنة الحالية تتضمن تخصيص 321 مليار جنيه لباب الدعم، منها: 87.2 مليار جنيه لدعم السلع التموينية، و19 مليار جنيه للمعاشات الضمانية وبرنامج «تكافل وكرامة»؛ بما يسمح بتقديم دعم نقدی شهرى لأكثر من 3.6 مليون أسرة من الأسر الأقل دخلًا، وتخصيص 7 مليارات جنيه لعلاج المواطنين على نفقة الدولة، ومد مظلة منظومة التأمين الصحى الشامل لمحافظات الأقصر وأسوان والإسماعيلية والسويس وجنوب سيناء، و7.8 مليار جنيه «للدعم النقدى ودعم المرافق» للإسكان الاجتماعى؛ بما يُسهم فى تخفيف الأعباء عن المواطنين.

وزيرة الصناعة وسفير قطر يبحثان تطوير العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلديناستقبلت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، سالم مبارك آل شافي سفير قطر بالقاهرة حيث تناول اللقاء سبل تنمية وتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين خلال المرحلة المقبلة، إلى جانب استعراض عدد من الموضوعات والملفات الاقتصادية ذات الاهتمام المشترك، حضر اللقاء الدكتور أحمد مغاوري رئيس التمثيل التجاري. وزيرة الصناعة وسفير قطر يبحثان تطوير العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلديناستقبلت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، سالم مبارك آل شافي سفير قطر بالقاهرة حيث تناول اللقاء سبل تنمية وتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين خلال المرحلة المقبلة، إلى جانب استعراض عدد من الموضوعات والملفات الاقتصادية ذات الاهتمام المشترك، حضر اللقاء الدكتور أحمد مغاوري رئيس التمثيل التجاري.

وقالت الوزيرة إن الفترة الحالية تشهد جهوداً مكثفة لحكومتي البلدين لتحقيق المزيد من التقارب بين مصر وقطر على المستويين السياسي والاقتصادي، مشيرةً إلى أهمية ترجمة ما تم الاتفاق عليه بين القيادة السياسية في البلدين لمشروعات تعاون ملموسة تصب في مصلحة الشعبين الشقيقين والاقتصادين المصري والقطري على حد سواء.

"تجارية الجيزة": انطلاق فعاليات مهرجان التمور الأول بالواحات الشهر المقبلأعلنت الغرفة التجارية بالجيزة عن تنظيم مهرجان التمور الأول بالواحات البحرية بمحافظة الجيزة، وذلك بالتعاون مع محافظة الجيزة، وبمشاركة منتجى التمور في محافظة الجيزة، في الشهر المقبل. "تجارية الجيزة": انطلاق فعاليات مهرجان التمور الأول بالواحات الشهر المقبلأعلنت الغرفة التجارية بالجيزة عن تنظيم مهرجان التمور الأول بالواحات البحرية بمحافظة الجيزة، وذلك بالتعاون مع محافظة الجيزة، وبمشاركة منتجى التمور في محافظة الجيزة، في الشهر المقبل.

وقال محمد إمبابي رئيس الغرفة التجارية بالجيزة، إن المهرجان يأتي في إطار دور الغرفة لتسليط الضوء على المنتجات التي تشتهر بها المحافظة، حيث تعد التمور أحد المنتجات التي تتميز بها مصر، والتى تعد الدولة الأكبر في انتاج التمور على المستوى العالم، مشيرا إلى أن مدينة الواحات البحرية تعد أكبر المدن انتاجا للتمور .