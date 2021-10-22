شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يتراجع ويتجه نحو ثاني هبوط أسبوعي على التوالي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تراجع الدولار أمام العملات المنافسة اليوم الجمعة، واتجه نحو تسجيل ثاني هبوط أسبوعي على التوالي بفعل أنباء عن تفادي مجموعة إيفرجراند الصينية المثقلة بالديون تخلفا عن السداد دعمت الإقبال على الأصول عالية المخاطر.

ودفعت المخاوف بشأن مجموعة التطوير العقاري، التي تعادل ديونها اثنين بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي للصين، المستثمرين لحيازة العملات التي تعتبر ملاذا آمنا مثل الدولار الأمريكي والدين الحكومي.

ونزل مؤشر الدولار 0.1 بالمئة إلى 93.61 نقطة، مما يضعه على مسار نحو تسجيل تراجع لثاني أسبوع.

وسجل الدولار الأسترالي 0.7498 دولار أمريكي، لينزل عن أعلى مستوى في ثلاثة أشهر الذي سجله أمس الخميس، بعدما فاق تأثير تحرك بنك الاحتياطي الأسترالي (البنك المركزي)، لوقف بيع سندات الدعم الذي تلقته العملة الصينية من الأنباء عن إيفرجراند، بالإضافة إلى توقف ارتفاع أسعار الطاقة.