الذهب يواصل الارتفاع في مصر

الشارقة - اميمة ياسر -

ارتفعت أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم، الجمعة، مع استمرار زيادة أسعار الخام عالمياً.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقاً، في تصريحات لموقع "مصراوي"، إن سعر جرام الذهب عيار 21 ارتفع اليوم 3 جنيهات مقارنة بأسعار أمس، ووصل سعر الجرام إلى 783 جنيها مقابل 780 جنيها أمس.

وأضاف نجيب أن هذه الزيادة مدفوعة بارتفاع أسعار خام الذهب في البورصات العالمية، حيث وصل إلى 1792 دولاراً للأوقية حتى الساعة 1.30 ظهر اليوم، مقابل نحو 1785 دولارا للاوقية أمس.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 671 جنيها، وعيار 24 نحو 894.9 جنيه للجرام، وقيمة الذهب في الجنيه نحو 6264 جنيها.