شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب فى مصر اليوم الجمعة 22 أكتوبر 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر آخر تطورات أسعار الذهب في السوق المصري اليوم الجمعة 22 أكتوبر 2021، وذلك بعد صعود الأسعار 4 جنيهات بسوق الصاغة وقت صياغة هذه السطور، مع صعود السعر العالمى للمعدن الأصفر لمستويات 1791 دولارا، الأمر الذي انعكس على سعر الذهب في مصر لتسجل 782 جنيها للجرام من عيار 21 وهو الأكثر رواجاً فى السوق.

أسعار الذهب اليوم

عيار 21 يسجل 782 جنيها.

عيار 18 يسجل 670 جنيها.

عيار 24 يسجل 884 جنيها.

الجنيه الذهب يسجل 6256 جنيها.

أونصة الذهب 1790 دولارا.

وشهد سعر المعدن الأصفر ارتفاعًا للجلسة الرابعة على التوالي، مدعوما بضعف الدولار في حين عززت الضغوط التضخمية الطلب على المعدن الثمين كملاذ آمن، وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.5% إلى 1790.91 دولار للأونصة. وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.6% إلى 1792 دولارا.

ويتجه مؤشر الدولار للنزول للأسبوع الثاني مما يجعل الذهب أكثر جاذبية لحائزي العملات أخرى، وقال أولي هانسن المحلل في ساكسو بنك "هناك ارتفاع في توقعات التضخم وقدم ذلك الدعم للذهب، إلى جانب ضعف الدولار" مضيفا أن الذهب يقوم بمحاولة أخرى لتخطي عتبة 1800 دولار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة 0.7% إلى 24.30 دولار للأونصة في طريقها لخامس أسبوع من المكاسب على التوالي، وقفز البلاتين 0.9% إلى 1057.91 دولار، وانخفض البلاديوم 0.3% إلى 2011.59 دولار.