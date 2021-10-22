شكرا لقرائتكم خبر عن سعر اليورو اليوم الجمعة 22-10-2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر سعر اليورو اليوم الجمعة 22-10-2021، أمام الجنيه المصرى، لعدم وجود تعاملات اليوم بالبنوك فى مصر خلال العطلة الأسبوعية، ليسجل فى البنك الأهلى المصري 18.17 جنيه للشراء، و18.34 للبيع، وفى بنك الإسكندرية سجل 18.16جنيه للشراء، و18.35 للبيع، أما متوسط سعر صرف اليورو فى البنك المركزى المصرى سجل 18.22جنيه للشراء، و18.34 جنيه للبيع.

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سجل سعر اليورو فى بعض البنوك كالتالى: سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى18.22جنيه للشراء.

18.34جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى18.17جنيه للشراء.

18.34جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك مصر18.17جنيه للشراء.

18.34جنيه للبيع.





سعر اليورو فى بنك الإسكندرية18.16جنيه للشراء.

18.35جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك البركة18.20 جنيه للشراء.

18.36 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib18.19 جنيه للشراء.

18.36 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى18.23 جنيه للشراء.

18.36 جنيه للبيع.