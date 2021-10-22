شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أسعار الذهب 4 جنيهات.. وعيار 21 يسجل 782 جنيها للجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفع سعر الذهب في السوق المصرى اليوم الجمعة، بقيمة 4 جنيهات بسوق الصاغة وقت صياغة هذه السطور، مع صعود السعر العالمي للمعدن الأصفر لمستويات 1791 دولارا، الأمر الذى انعكس على سعر الذهب فى مصر لتسجل 782 جنيها للجرام من عيار 21 وهو الأكثر رواجاً فى السوق.

وسجلت أسعار الذهب اليوم، عيار 21 يسجل 782 جنيها، عيار 18 يسجل 670 جنيها، عيار 24 يسجل 884 جنيها، الجنيه الذهب يسجل 6256 جنيها، أونصة الذهب 1790 دولارا.

سعر الذهب المنشور فى سياق هذه السطور غير مضاف عليه المصنعية والتى تختلف من شركة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر وبحسب نوع الشغل فى كل قطعة ذهبية، وكذلك غير مضاف عليه الضريبة والدمغة.

ويحصل الذهب الآن على دعم من تراجع الدولار أمام العملات المنافسة وتتجه العملة الأمريكية نحو تسجيل ثاني هبوط أسبوعي على التوالي بفعل أنباء عن تفادي مجموعة إيفرغراند الصينية المثقلة بالديون تخلفا عن السداد دعمت الإقبال على الأصول عالية المخاطر، ودفعت المخاوف بشأن مجموعة التطوير العقارى، التي تعادل ديونها 2 % من الناتج المحلى الإجمالى للصين، المستثمرين لحيازة العملات التى تعتبر ملاذا آمنا مثل الدولار الأمريكى والدين الحكومي.