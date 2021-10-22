شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أفضل 10 مدونات يتابعها رواد الأعمال حول العالم.. انفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - البعض يعتقد أن المدونات لم تعد لها متابعة جيدة مثل السابق.. إلا أن رواد الأعمال بالخارج كان لهم رأي آخر.. فقد أصبح هناك مدونات خاصة بالأعمال يتابعها رواد الأعمال حول العالم.. وتقدم الكثير من الأخبار والنصائح وتطرح الرؤى حول العديد من الأعمال والصناعات.. وقد أجمع الكثير من رواد الأعمال بالخارج على متابعتهم لبعض تلك المدونات وهى كالتالى..









1- Mashableمدونة تقدم الأخبار الخاصة بريادة الأعمال، ومقالات الرأي التي تثير التفكير، ويعتبرها البعض محطة مهمة لأى رائد أعمال عبر الانترنت، حيث يقوم الكثير من رواد الأعمالبالخارج من متابعتها كل صباح للحصول على جرعة يوميةمن كل ما يخص العالم الرقمى وريادة الأعمال، حيث تجمع كل شىء خاص بهذا المجال، بجانب طرح الكثير من الأفكار والتجارب الناجحة حول العالم

2-fast company

هي مدونة جذابة بصريًا وعقليًا مثلما يعبر الكثير من متابعيها،

حيث تعتمد على تقديم المقالات الإبداعية، ودراسات الحالة

للتعرف على ريادة الأعمال والتصميم واتجاهات التكنولوجيا، والتعرف على المؤثرين في الصناعة وآراءهم وأفكارهم، وتجمع بين المقالات المكتوبة والفيديو.





3-Forbes :Entrepreneurs

تصف فوربس نفسها بأنها "مصدر رائد لأخبار الأعمال والمعلومات المالية الموثوقة" وقسم رواد الأعمال في فوربس هو مصدر رائد

لأخبار الأعمال والمعلومات المالية املوثوقة لرجال الأعمال وأصحاب الأعمال الصغيرة، حيث تحتوي المدونة على المحتوى عالي الجودة.







4-Tech Crunch

يدور هذا الموقع الممتع حول تتبع الشركات الناشئة والتقنيات

الجديدة ومنتجات الانترنت، وبالطبع الأخبار العاجلة في عالم التكنولوجيا وعالم الأعمال، تعد TechCrunch ذات قيمة خاصة لرواد الأعمال في مجال التكنولوجيا، أو أي شخص متحمس لهذه الموضوعات، كما يطلقون أحداثًا مثيرة على مدار العام.

5-VentureBeat

تفتخر VentureBeat بأنها تلتقط أحدث الأخبار في مجال التكنولوجيا، والتي كتبها فريق من الصحفيين ذوي الخبرة،وهي مورد رائع لجميع الأشياء الخاصة بالتكنولوجية، كما أنها جيدة بشكل خاص لتقديم منظور حول كيفية تأثير أحدث تطورات الصناعة على حياتك وعملك، ولا تركز على صناعة معينة ، وهي رائعة لأى رائد أعمال أو صاحب شركة صغيرة.



6-Chris Brogan

كريس هو مؤلف وكاتب يتمتع بمستوى عال من الخبرة في التسويق ،ويتحدث كثيرًا على وسائل التواصل الاجتماعي، وتتمتع مدونته بنسب قراءة ومشاهدة عالية، ويقدم الكثيرمن الأفكار والرؤى حول المشروعات الرائدة الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال.

7-Duct Tape Marketing

تقدم هذه المدونة الكثير من النصائح الخاصة بريادة الأعمال، والعديد من الاستراتيجيات،وتهتم بصفة خاصة بتسويق المشروعات الصغيرة والريادية،

وتقديم نصائح في هذا المجال، كما تقدم العديد من المقابلات مع أصحاب المشروعات، بالإضافة إلى مكتبة كبيرة من الكتب الإلكترونية المجانية .

8-Marketing Profs: Small Business

تعتبر هذه المدونة رائدة في مجال ريادة الأعمال، وخاصة فيما يتعلق بالتسويق، وتحتوي على قسم للأعمال الصغيرة يعتبره الكثير من رواد الأعمال مفيد جدا لمن يريد الدخول في عالم ريادة الأعمال، وتقدم الكثير من النصائح واستراتيجيات النجاح.



9-Seth Godin’s blog

من أفضل المدونات التي تختص بكمية وتنوع المحتوى ، فمعظم منشوراتها قصيرة وتروىً قصصًا وشروحات طريفة حول التسويق، ُوالاحترام في العمل، وطرق نشر الأفكارالتجارية ، صاحبها هو سيث جودين، أحد أهم قادة الأعمال التجارية، فهو رائد أعمال أمريكي، وخبير تسويق، ومتحدث جماهيري، وكاتب ومؤلف لأكثر الكُتب المتخصصة فى الولايات المتحدة، وله مقولة شهيرة يحفظها جيدًا المشتغلون في مجال التسويق وهي لا تبحث عن زبائن لمنتجاتك ولكن ابحث عن منتجات لزبائنك.

10- She owns it

تحت شعار الاحتفال، الدعم، والتواصل مع كل رائدات الأعمال » تقدم المدونة محتواها مركزة على المرأة في المجال التجاري والأعمال. وذلك من خلال توفير النصح، الالهام، تعزيز الفكر لدى رائدات الأعمال، وتتناول المدونة عدة مواضيع مثل الأدلة الإرشادية لرائدات الأعمال والتي تهتم بكيفية خلق المزيد من الأفكار الحديثة والجديدة التي من شأنها ان توثر على سير العمل. كما أن المدونة هي عبارة عن منصة لكل

السيدات اللواتي يردن أن يدخلن عالم ريادة الأعمال،وليس رائدات الأعمال فقط.