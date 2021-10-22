شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس القابضة الكيماوية: خطة ‬لزيادة الصادرات تزامنا مع تطوير شركات الأسمدة والكيماويات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف عماد الدين مصطفى، الرئيس التنفيذى العضو المنتدب للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، أن خطة زيادة الصادرات تتزامن مع خطة تطوير شركات الأسمدة والكيماويات، ولا سيما بعد زيادة صادرات شركة كيما بأسوان، خاصة من المشروع الجديد .

أضاف مصطفى ل" الخليج 365" أن القابضة تركز على زيادة الصادرات، سواء من خلال زيادة الكميات أو فتح أسواق جديدة للأسمدة والكيماويات ، لافتا إن تطوير شركة الدلتا للأسمدة وشركة النصر للأسمدة ، بجانب إدخال منتجات جديدة بشركة مصر لصناعة الكيماويات، كفيل بزيادة الصادرات بشكل كبير وبما ينعكس بصورة إيجابية على موارد الشركات.

أوضح رئيس القابضة الكيماوية ، إن استهداف السوق الأمريكى يمثل أولوية لشركة كيما ، بجانب السعى لزيادة الصادرات للسوق الافريقى عبر الاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة، معتبرا أن زيادة الصادرات عامة يمثل إضافة قوية للاقتصاد الوطنى، لخفض عجز الميزان التجارى.