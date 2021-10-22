شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا تتوصل لتسوية مع 5 دول بشأن ضرائب الخدمات الرقمية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - توصلت الولايات المتحدة لاتفاق مع عدة دول أوروبية في نزاع حول ضرائب الخدمات الرقمية التي قد تضرب عمالقة التكنولوجيا الأمريكيين.

وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية يوم الخميس عن التوصل لحل وسط سيجري بمقتضاه قيام كل من فرنسا والنمسا وإيطاليا وإسبانيا وبريطانيا بإلغاء الضرائب الوطنية على الخدمات الرقمية في المستقبل المنظور بمجرد دخول الإصلاح الضريبي العالمي الذي اتفقت عليه 136 دولة هذا العام حيز التنفيذ.

وكانت واشنطن قد هددت الدول الخمس بفرض رسوم جمركية عقابية بعد أن فرضت هذه الدول ضرائب على الخدمات الرقمية، لكنها أرجأت التنفيذ لعدة أشهر حتى إيجاد حل دولي.

ووافقت 136 دولة في أوائل أكتوبر الجاري على إصلاح عالمي على ضرائب الشركات في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

وتنص الاتفاقية على أن البلدان تضع 15% ضريبة كحد أدنى على الشركات الكبرى متعددة الجنسيات بغض النظر عن مكان وجودها.

ويعتبر هذا بمثابة إصلاح شامل للقواعد الحالية التي لطالما تعرضت للانتقاد بدعوى أنها تشجع على التهرب الضريبي.

ومن المقرر أن يدخل الإصلاح حيز التنفيذ بحلول عام 2023 على أبعد تقدير.