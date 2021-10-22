شكرا لقرائتكم خبر عن "اعمل على تحسين إدارة مواردك" ضمن النصائح الناجحة لرواد الأعمال.. انفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتطلب تشغيل شركة ناشئة من رواد الأعمال أن يمتلكوا خبرات ومهارات عديدة، حيث لا تمتلك العديد من الشركات الناشئة دائمًا مجموعة كبيرة من الموارد والأموال اللازمة لتوسيع نطاق أعمالها كما يحلو لها.







يتم تشغيل حوالي 90% من الشركات الناشئة مع عدم توافر الأموال والموارد اللازمة لأداء مهام معينة، أو توظيف العاملين لحسابهم الخاص، أو حتى الاستشاريين، وهو ما يعني بالضرورة أنهم يضطرون إلى أداء معظم المهام بمفردهم ضمن الموارد المحدودة المتاحة، وبالطبع هذا يعني اتخاذ خيارات صعبة وتحديد الجوانب التي تستثمر فيها في البداية.

صرح العديد من رواد الأعمال الناجحين بأنهم اضطروا في البداية إلى تقليل النفقات في بعض نواحي مشاريعهم وتوجيه الاستثمار لما هو أهم مثل برامج المحاسبة حيث كانوا يقومون بأداء دور المحاسب بأنفسهم في محاولة لتوفير المال الذي كان يمكن إنفاقه على بعض الحملات التسويقية، المهم هنا هو أن تكون ذكيًا وأن تحاول أن توازن بين مواردك مع أهداف مشروعك، عن طريق إدارة مواردك بشكل جيد لتحقيق أقصى استفادة منها.

الاستفادة من شبكة العلاقات الاجتماعية"، ضمن نصائح رواد الأعمال الناجحين.

بالنسبة لأصحاب المشاريع الناشئة، يصعب في الغالب مع بداية أي نشاط تجاري إنشاء قاعدة مستخدمين أو قاعدة عملاء بسرعة، هذا لأنك جديد في المجال وليس هناك الكثير ممن يعرفون منتجك أو الخدمة التي تقدمها، وهنا يمكنك الاستفادة من شبكتك الشخصية، حيث يمكنك أن تحصل على توصياتهم لعملاء محتملين، ولا حرج في طلب المساعدة من الأصدقاء والعائلة.

هكذا نمت كل الأعمال الناجحة حيث يستطيع أصدقاؤك إحالة منتجاتك أو خدماتك لأصدقائهم وزملائهم وأقرانهم.. إلخ، وبناء عليه تستطيع تكوين أول مجموعة من العملاء أو المستخدمين.

عادة ما يتبع بعض رواد الأعمال الجدد الأساليب التسويقية التقليدية مثل التسويق عبر الإنترنت، وتحسين الظهور في نتائج محركات البحث SEO بالنسبة للموقع، والملصقات، والمنشورات وغير ذلك الكثير و ذلك يتوقف على طبيعة المنتج أو الخدمة التي تقدمها.

ولكن كل هذه الأساليب التسويقية تستغرق وقتًا طويلاً ونسبة نجاحها قد تكون منخفضة للشركات التي لا تتمتع بشعبية كبيرة. وبالتالي سيكون الأشخاص الموجودين في محيطك وشبكتك الشخصية عاملًا حيويًا للحصول على الأساس المبدئي لقاعدة عملائك.

وقد أفاد معظم رجال الأعمال الناجحين أن حوالي 50% من العملاء جاءوا من شبكة العملاء الأوليين الذين عملوا على ترويج المنتج أو الخدمة بنجاح.