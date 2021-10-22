شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على خطة الحكومة فى التعليم فى 12 نقطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تركز الدول كافة فى خططها التنموية على إبراز دور التعليم فى بناء المجتمع ودعم قدراته الاقتصادية، وتضعه على قائمة أولوياتها عند تخصيص الموارد إيمانًا بأهمية التعليم فى بناء الإنسان، والارتقاء بالمجتمع ثقافيًا وعلميًا وسلوكيًا، فإن خطط التنمية المتتابعة تولى اهتمامًا بالغًا ببناء الشخصية المصرية من خلال الارتقاء بالمنظومة التعليمية، وتحسين جودة النظام التعليمى ورفع كفاءة وجدارة وتنافسية مخرجاته، موضحه أن هذا ما يجسده التحسن المطرد فى مركز مصر فى مؤشرات وأدلة التنمية البشرية، مسجلا 707 درجة وفقًا لدليل التنمية الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائى لعام 2020.

وعن الاستثمارات الكلية لقطاع التعليم

1- بلغت 65.3 مليار جنيه فى خطة عام 2021/2022

2- تتضمن 56.4 مليار جنيه استثمارات عامة

3- 54.2 مليار جنيه جهاز حكومي

4- 8.9 مليار جنيه استثمارات خاصة.

5- بلغت استثمارات الجهاز الحكومى نحو 15 مليار جنيه منها 97.2% من الخزانة العامة بقيمة 14.68 مليار جنيه، ويحظى الديوان العام لوزارة التربية والتعليم بنحو 7.5 مليار جنيه وهيئة الأبنية التعليمية بنحو 6.5 مليار جنيه.

6- إعادة تأهيل وتجهيز 3000 مدرسة بمديريات التربية والتعليم

7- إنشاء (10) مدارس فنية تطبيقية،

8- إنشاء 2256 مدرسة تضم 34.8 ألف فصل، منها 93 مدرسة فى المناطق الأكثر احتياجًا للخدمة التعليمية بإجمالى 1156 فصلًا

9- شراء 600 ألف تابلت ليصل العدد الإجمالى لأكثر من 2.5 ملیون جهاز، استكمال منصات التعليم عن بعد وتدريب المعلمين

10- إنشاء 400 فصل ذكى (الفراغات الذكية) من إجمالى خطة إنشاء 24 ألف فصل

11- استكمال تجهيز 43 مدرسة مصرية يابانية

12- إنشاء ثمان مدارس جديدة.