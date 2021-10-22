شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على ترتيب شركات السمسرة بالبورصة فى الأسبوع الثالث من أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدرت شركة التجاري الدولي للسمسرة في الأوراق المالية، ترتيب قائمة شركات الوساطة المالية، من حيث قيمة التداول بالسوق داخل وخارج المقصورة وبورصة النيل خلال جلسات الأسبوع الثالث من شهر أكتوبر، بقيمة تداول بلغت 8.4 مليار جنيه، بحصة سوقية بلغت 36%، وجاءت شركة الأهرام فاروس لتداول الأوراق المالية، في المركز الثانى بإجمالى قيمة تداول بلغت 4.5 مليار جنيه تمثل حصة سوقية بنسبة 19.3%.

وحلت شركة عربية اون لاين للوساطة في الأوراق المالية، في المركز الثالث، بقيمة تداول بلغت 2.6 مليار جنيه، أمنت لها حصة سوقية بنسبة 11.2%، وفي المركز الرابع تأتى شركة هيرميس للوساطة في الأوراق المالية، بقيمة تداول بلغت 1.3 مليار جنيه بحصة سوقية بنسبة 5.7%، وفي المركز الخامس شركة المجموعة المالية للسمسرة فى الأوراق المالية، بقيمة تداول بلغت 1.1 مليار جنيه، بحصة سوقية بنسبة 4.8%.

وجاء في المركز السادس، شركة بلتون لتداول في الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 877 مليون جنيه، بحصة سوقية بنسبة 3.7%، شركة مباشر انترناشيونال لتداول الأوراق المالية فى المركز السابع، بقيمة تداول 640.9 مليون جنيه بنسبة 2.7%، وحل في المركز الثامن شركة اتش سى لتداول الأوراق المالية بقيمة 502.9 مليون جنيه بنسبة 2.1%.

وحلت في المركزين التاسع والعاشر، شركتا بايونيرز لتداول الأوراق المالية، أرقام لتداول الأوراق المالية، بقيمة تداول 480.2 مليون جنيه، و 425.2 مليون جنيه، بنسبة 2.1%، 1.8% على التوالي، جاء ذلك وفقًا للتقرير الأسبوعي للبورصة عن ترتيب شركات الوساطة.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" قد ارتفع بنسبة 1.24% ليغلق عند مستوى 11132.07 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ثالث أسبوع في شهر أكتوبر، فيما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 8.46% ليغلق عند مستوى 2413.56 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" انخفاضًا بنحو 5.65% ليغلق عند مستوى 3390.16 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" ارتفاعًا بنحو 0.77% ليغلق عند مستوى 13444.44 نقطة، وهبط مؤشر تميز في بنسبة 5.87% ليغلق عند مستوى 4317.58 نقطة.