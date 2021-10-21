شكرا لقرائتكم خبر عن شعبة الملابس الجاهزة: استقرار الأسعار فى موسم الشتاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت شعبة الملابس الجاهزة بالغرفة التجارية بالقاهرة، استقرار أسعار الملابس الشتوى خلال الموسم الجديد فى الأسواق. وقالت سماح هيكل، عضو مجلس إدارة شعبة الملابس الجاهزة، إن أسعار ملابس الشتاء هذا العام مستقرة ومماثلة لنفس أسعار العام الماضى، وذلك بالإضافة إلى زيادة المعروض بالسوق، وبالتالى ستكون الأسعار مستقرة وفقا للمؤشرات الأولية التى أجرتها الشعبة خلال الفترة الماضية .

وأشارت سماح هيكل فى تصريحات لـ"الخليج 365"، إلى أن الخامات شهدت ارتفاعا خلال الفترة الماضية إلا أن هذا لم يؤثر بصورة كبيرة على السعر بالنسبة للمستهلك.