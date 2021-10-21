شكرا لقرائتكم خبر عن "بيتكوين" تسجل ارتفاعًا قياسيًا بعد إطلاق أول صندوق تداول بالعملة فى بورصة نيويورك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفعت قيمة عملة البيتكوين إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق بعد يوم واحد فقط من إطلاق أول صندوق تداول بيتكوين للعقود الآجلة فى بورصة نيويورك.

وافتتحت العملة المشفرة "بيتكوين" الأكثر قيمة فى العالم، جلسات التداول اليوم الخميس، عند 67139 دولارًا مع مكسب هامشى أقل من واحد بالمائة.

ويمثل هذا الارتفاع تطورًا مثيرًا لمستثمرى البيتكوين، الذين رأوا العملة المشفرة تتعرض لانخفاضات كبيرة فى الآونة الأخيرة، خاصة بعد 15 سبتمبر، عندما حظرت الصين جميع الأنشطة المتعلقة بالعملات المشفرة.

وفى تطور مثير آخر بالنسبة لمستثمرى العملات المشفرة، افتتحت عملة الإيثريوم - ثانى أعلى العملات المشفرة قيمة فى العالم - جلسة اليوم بمكاسب بلغت 6.74%، وفقًا لمتعقب سعر العملة المشفرة "جادجيتس 360"، وصولاً إلى سعر تداول عند 4317 دولارًا.

وعلَّق إيدول باتيل، الرئيس التنفيذى والمؤسس المشارك لمنصة تبادل العملات المشفرة Mudrex، بأنَّ المنصة لاحظت تحقيق أرباح عالية فى الساعات الـ24 الأخيرة.

وأضاف باتيل، فى تصريح لـ"جادجيتس 360": "تجاوزت بيتكوين 67000 دولار لأول مرة فى التاريخ. وكانت الساعات الأربع والعشرين الماضية حافلة بالأحداث للمستثمرين، حيث حقق طيف التشفير ارتفاعات جديدة. وبعد أعلى مستوى على الإطلاق، شهدنا بعض عمليات جنى الأرباح".

كما شهدت العديد من العملات الرقمية الأخرى بما فى ذلك "ريبل" و"بولكا دوت" و"دوجكوين" ارتفاعًا فى الأسعار خلال الفترة نفسها.