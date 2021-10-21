شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب فى مصر تتراجع بالتعاملات المسائية.. وعيار 21 يسجل 778 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار الذهب بالتعاملات المسائية اليوم الخميس، في مصر تراجع محدود بقيمة جنيهين فقط وقت صياغة هذه السطور، وهو تراجع غير مؤثر بالمرة على تداول الذهب في سوق الصاغة بمصر، وذلك مع استمرار تذبذب واضح في سعر أونصة الذهب في البورصات العالمية في ظل ترقب بعض الأحداث والتقارير والبيانات الاقتصادية.

وهبط سعر الذهب مساء اليوم الخميس عيار 21 بصورة غير ملحوظة، حيث سجل الذهب من هذا العيار سعر 778 جنيها للجرام في وقت كان السعر يسجل صباح اليوم 780 جنيها للجرام، وقد نشهد تغيرات في أسعار الذهب خلال الساعات القادمة.

عيار 10 يسجل 667 جنيها.

عيار 21 يسجل 778 جنيها.

عيار 24 يسجل 889 جنيها.

الجنيه الذهب 6224 جنيها.

أونصة الذهب 1780 دولارا.

ومن المقرر اليوم الخميس 21 أكتوبر 2021 إعلان المؤشر التصنيعى فى ولاية فيلادلفيا بالولايات المتحدة وإعانات البطالة الأسبوعية فى الولايات المتحدة ومبيعات المنازل القائمة فى الولايات المتحدة وخطاب محافظ البنك الاحتياطى الأسترالى وإعلان ثقة المستهلك البريطانى من GFK.

البيانات الخاصة بالنشاط الاقتصادي للدول من شأنها التأثير على قرارات المستثمرين والشركات وصناديق الاستثمار حول الاتجاه للتحول وشراء الذهب والملاذات الآمنة، وهذا يؤدي إلى حركة سعر الذهب صعوداً وهبوطاً فى التداولات الفورية.