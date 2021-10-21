شكرا لقرائتكم خبر عن مبادرة "حياة كريمة" توفر 123 ألف فرصة عمل فى 9 محافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعمل المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" على تحسين حياة المواطن في الريف المصري، حيث وفرت 123 ألف فرصة عمل فى القرى خلال المرحلة الأولى فى 375 قرية، والتى بدأت من يوليو 2019، لمرحلة الأولى، بحيث تم التركيز فيها على أفقر القرى، بالإضافة الى إتاحة قروض بقيمة 844 مليون جنيه من جهاز تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وصندوق التنمية المحلية وشركات التمويل متناهى الصغر.

وعن فرص العمل التي وفرتها مبادرة حياة كريمة

1_ توفير 26.6 ألف فرصة عمل في محافظة سوهاج

2- توفير 10.9 ألف فرصة عمل في محافظة قنا

3- توفير 2.9 ألف فرصة عمل في محافظة المنيا

4- توفير 2.1 ألف فرصة عمل في محافظة القليوبية

5- توفير 1.5 ألف فرصة عمل في محافظة أسوان

6- توفير 700 ألف فرصة عمل في محافظة الأقصر

7- توفير 500 ألف فرصة عمل في محافظة البحيرة

8- توفير 400 ألف فرصة عمل في محافظة الوادى الجديد

9- توفير 100 ألف فرصة عمل في محافظة الدقهلية



