شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تسجل أكبر تراجع لها منذ أغسطس والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجلت أسعار العقود الآجلة للنفط اليوم الخميس أكبر تراجع لها منذ آب/أغسطس الماضي في ظل المخاوف التي تحيط بالنمو الاقتصادي العالمي.

وتراجعت أسعار العقود في بورصة نيويورك للسلع بنسبة 2ر3%، بعد وصولها إلى أعلى مستوياتها منذ 2014 خلال الأسبوع الحالي.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، أن المؤشرات الفنية أشارت إلى أن النفط كان على وشك التراجع منذ وقت سابق من الشهر الحالي.

وفي الوقت نفسه، فإن عودة إجراءات الإغلاق في شرق أوروبا وروسيا بسبب ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، تهدد الانتعاش الاقتصادي العالمي الذي عزز أسواق السلع والطاقة خلال الشهور الماضية.