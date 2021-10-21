«تقييم» تفتتح مركز تقدير أضرار المركبات في بريدة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بدأت الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين «تقييم» تشغيل أول مراكز تقدير أضرار المركبات في مدينة بريدة بمنطقة القصيم، حيث تأتي هذه الخطوة ضمن جهود الهيئة وبالشراكة مع البنك المركزي السعودي والإدارة العامة للمرور وشركات التأمين متمثلة في شركة «نجم» لخدمات التأمين.

وأوضحت «تقييم» أن الطاقة الاستيعابية للمركز تصل إلى تقدير 600 مركبة يوميا. ويعد المركز أكبر مراكز التقدير في المملكة من حيث المساحة حتى الآن، وبلغت نسبة السعودة فيه 100%، حيث يضم المركز كوادر سعودية مؤهلة ومدربة بلغ عددهم 28 موظفا سعوديا من ضمنهم أول سيدة سعودية تعمل مقيمة لأضرار المركبات.

وأكدت «تقييم» على أن منظومة «تقدير» تسعى إلى حفظ الحقوق وتقدير أضرار المركبات بمهنية واحترافية، بما يضمن سلامة المركبة بعد إصلاحها، وتقديم خدمة أفضل للمستفيدين، وذلك استنادا إلى معايير تقدير مهنية وفنية معتمدة، وكوادر أهلوا ودربوا وفق أفضل الممارسات العالمية، وفي مراكز ذات مواصفات فنية محددة، حيث تسعى هذه المنظومة إلى تقديم الخدمة لمختلف فئات المركبات، وتطوير إجراءات العمل في تقدير أضرار المركبات من خلال الربط مع جميع الجهات ذات العلاقة بنظام الكتروني شامل يسهم في اختصار وتسهيل إجراءات ما بعد الحادث، التي جرى تحويلها من 18 خطوة ورقية في عدة مواقع إلى 3 خطوات في مركز واحد، بما يسهم في إنهاء جميع عمليات التقدير في زيارة واحدة لمركز التقدير ثم إرسال تقرير الحادث لشركة التأمين.

يذكر أن الهيئة بدأت في تشغيل مراكز تقدير أضرار المركبات في نهاية عام 2018م في مدينة الرياض، حيث أتاحت هذه الخدمة تقييم أضرار الحادث المروري وفق أسس ومعايير تتوافق مع الممارسات الدولية، يليها إرسال التقرير للعميل بشكل الكتروني مع ربطه الكترونيا بالجهات ذات العلاقة لإدارة المطالبات المالية، وقد بلغ عدد مراكز «تقدير» حتى الآن 19 مركزا موزعة بين الرياض وجدة والدمام والمدينة المنورة وأبها والخبر والأحساء والطائف والجبيل والقطيف وبريدة، كما أن هناك عددا من المراكز قيد الإنشاء في مختلف مدن المملكة الأخرى.