شراكة بين «السودة للتطوير» و«بيكون» لحماية الحياة الفطرية

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وتستكمل «السودة» جهودها في رصد الكائنات الفطرية التي تستوطن المنطقة وتوثيق تواجدها وتطوير آليات للحفاظ عليها، وحماية الأنواع المهددة بالانقراض، بالإضافة إلى إعادة توطين عدد من الكائنات الحية، بهدف توفير بيئة جاذبة في منطقة المشروع تحافظ على الاستدامة البيئية.
وتؤكد مساعي السودة للتطوير في الاستدامة البيئية لمشاريعها وحماية الحياة الفطرية وتنمية الغطاء النباتي التزامها بأهداف رؤية المملكة 2030 وسعيها المستمر لتحقيق أفضل معايير الاستدامة، حيث تشكل المحميات الطبيعية قرابة 30% من مساحة السودة، ومن المتوقع أن تزداد تلك النسبة في المستقبل، وتضم المنطقة أكثر من 13 نوعا مميزا من الكائنات الفطرية، وهي مصنفة من قبل «جمعية الطيور العالمية» كواحدة من أفضل المناطق لمراقبة الطيور المهاجرة في العالم، حيث تعد السودة وجهة للطيور، فمن بين 391 نوعا من الطيور التي سبق رصدها، يصل عدد فصائل الطيور المهاجرة إلى 287 فصيلة.
وقال الرئيس التنفيذي للسودة للتطوير المهندس حسام الدين المدني «نعمل بجد لاستكمال التزامنا البيئي للحفاظ على الطبيعة والحياة الفطرية في السودة وأجزاء من رجال ألمع؛ التي نسعى لتوفير تجربة استثنائية للاستمتاع بطبيعتها الخلابة والتنوع البيئي فيها، لضمان الاستدامة وتوفير أطر تنظيمية تعنى بالحفاظ على البيئة، وإعادة التوازن البيئي وحماية مواردها الطبيعية، وإعادة الأنواع التي انقرضت من الحيوانات في المنطقة وتهيئة بيئة مناسبة للحيوانات المهددة بالانقراض، ونعمل على أن تكون البيئة جاذبة وفريدة مليئة بالمميزات النوعية على أعلى قمة في المملكة».
وتتبنى السودة للتطوير استراتيجيات التنمية المستدامة باستخدام التكنولوجيا الموفرة للمياه والمصادر المتجددة، لتحقق استراتيجيات خالية من النفايات بلستخدام أحدث التقنيات، وتوفير أفضل الفرص للمجتمع المحلي والشركاء وأصحاب المصلحة، وتسعى لاستثمار طبيعة المنطقة ومميزاتها وأجوائها المتنوعة لجذب مليوني زائر سنويا على مدار العام بحلول عام 2030، ليحظوا بفرصة استكشاف ثقافتها الأصيلة وعمقها التراثي وعيش تجارب متعددة بين المغامرة والرياضة إلى الطبيعة والاستجمام.
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