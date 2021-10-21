وزارة الاستثمار تسوق الفرص في محمية الملك سلمان

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقعت هيئة تطوير محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية اتفاقية تعاون مع وزارة الاستثمار بهدف التعاون في دراسة وتحليل الفرص الاستثمارية وتسويقها لجذب الاستثمارات في المجالات ذات العلاقة بمحمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية. ووقع المذكرة الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية عبدالله العامر، ووكيل الوزارة للجذب وتطوير الاستثمار فيصل حمزة. وأوضح العامر أن الاتفاقية تسعى إلى تفعيل العمل المشترك وتوطيد أواصر التعاون بين الجهتين لتشجيع الاستثمار وجذب المستثمرين في المجالات ذات العلاقة بمحمية الملك سلمان الملكية، وذلك لتحقيق الأهداف الاستراتيجية المشتركة. وتهدف الاتفاقية أيضا إلى دعم المستثمرين من خلال التنسيق مع القطاعات والأجهزة الحكومية ذات العلاقة والجهات التمويلية المختلفة، كما سوف يسهل عمل الزيارات الميدانية للمستثمرين داخل المحمية بالإضافة إلى المشاركة في تنظيم الفعاليات والمعارض والمؤتمرات أو الدورات التدريبية ذات الاهتمام المشترك. ويتطلع الطرفان إلى استثمار الإمكانيات والخبرات المتاحة لهما لتحقيق الأهداف المشتركة بين الوزارة وهيئة تطوير المحمية. أهداف الاتفاقية





دراسة وتحليل الفرص الاستثمارية في المحمية وتسويقها



تشجيع الاستثمار وجذب المستثمرين في المجالات ذات العلاقة بالمحمية



دعم المستثمرين عبر التنسيق مع الأجهزة الحكومية والجهات التمويلية



تسهيل الزيارات الميدانية للمستثمرين داخل المحمية



المشاركة في تنظيم الفعاليات والمعارض والمؤتمرات والدورات التدريبية



استثمار الإمكانات والخبرات المتاحة لتحقيق الأهداف المشتركة



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