شكرا لقرائتكم خبر مبادرة مستقبل الاستثمار في نسختها الخامسة تجمع 2000 بعثة و5 آلاف مشارك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كشف الرئيس التنفيذي لمؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار ريتشارد اتياس، أن النسخة الخامسة للمبادرة التي ستعقد في الرياض من 26 إلى 28 أكتوبر 2021، تحت شعار «الاستثمار في الإنسانية» ستجمع أكثر من 2000 بعثة و5 آلاف مشارك بسبب المحدوديات والقيود.

وأوضح ريتشارد اتياس خلال مؤتمر صحفي أمس بمشاركة الرئيس التنفيذي للعمليات في المؤسسة راكان طرابزوني، ومدير عام إدارة الاستثمار في المؤسسة آنثوني باركلي، أن النسخة الخامسة ستناقش كيفية الاستثمار في المياه النظيفة والتعليم والصحة العامة والمساواة بين الجنسين ومحاربة الفقر خاصة الدول التي لم تستطع الوصول إلى اللقاح.

إطلاق مبادرات

وقال اتياس «إن المبادرة ستطلق العديد من المبادرات في الرعاية الصحية والذكاء الاصطناعي والحوكمة الاجتماعية والبيئة والتعليم، مبينا أن العمل بدأ محليا وعاليما، والفكرة ولدت في المملكة وتم تسجيلها في الولايات المتحدة وسيتم افتتاح مكتب في آسيا».

وأكد، وجود شركاء عالميين ومنها شركات سعودية مثل شركة أرامكو السعودية ومعادن، إضافة إلى المشاريع مثل نيوم والعلا وجميعها ستحقق أثرا عالميا، مبينا أن المملكة مقبلة على مستقبل سياحي.

مؤتمر بلا ورق

وأشار اتياس إلى أن للمؤتمر تطبيق خاص به سينقل الفعاليات والمؤتمر سيكون «بلا ورق» وسيتم كشف تفاصيل كثيرة خلال الجلسة الأولى للمنتدى، وسيشهد ذات اليوم اجتماع لمجلس الإدارة، كما ستشهد الجلسة كلمة لمحافظ صندوق الاستثمارات العامة السعودي لياسر الرميان وعدد من المتحدثين من دول العالم والشركات المشاركة.

وأكد أهمية الاهتمام بتقنيات الذكاء الاصطناعي، التي تغير الحياة وتقدم العديد من الوظائف الجديدة وعملت المملكة من خلال رؤية 2030 على الاستثمار في هذا المجال خاصة في الأنشطة الإنسانية، مبينا أن مبادرة مستقبل الاستثمار في نسختها الخامسة ستحظى بالعديد من الشركات العالمية التي تهدف إلى تأسيس مراكزها بالمملكة.

دراسات للريبوتات

من جهته، أوضح الرئيس التنفيذي للعمليات في مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار راكان طرابزوني أن المؤسسة تقوم بالعديد من الدراسات في الريبورتات (الذكاء الاصنطاعي) والرعاية الصحية والاستدامة.

وأكد أن المؤسسة تنظر إلى التوجهات الرئيسة في الاستثمار التي تساعد على إيجاد مستقبل أفضل للجميع.

فرص استثمارية

وأفاد مدير عام إدارة الاستثمار في المؤسسة آنثوني باركلي من جانبه، أن المؤسسة تركز على الاستثمار في الجانب الإنساني، وتعمل على الفرص الاستثمارية الإيجابية للشعوب وللكوكب، مبرزا أهمية استخدام التقنية في الاستدامة والرعاية الصحية والتعليم.