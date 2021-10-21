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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - غرفة المدينة المنورة، استقبلت قنصل الولايات المتحدة الأمريكية العام لدى المملكة فارس أسعد والوفد المرافق له، حيث كان في استقباله رئيس مجلس الإدارة منير محمد ناصر بن سعد والأمين العام المهندس عبدالله أبوالنصر وعدد من أعضاء مجلس الإدارة. وجرى خلال اللقاء مناقشة الفرص الاستثمارية بالمنطقة وبحث سبل التعاون والمواضيع ذات الاهتمام المشترك وأبرز الأعمال والبرامج المقامة وفق استراتيجيات وأهداف رؤية المملكة 2030، إلى جانب عرض تعريفي عن أهم المميزات النسبية للاستثمار بمنطقة المدينة المنورة والقطاعات الواعدة بالمنطقة. غرفة المدينة

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