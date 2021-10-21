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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - البنك المركزي السعودي استضاف في مقره بمدينة الرياض، اجتماع اللجنة المالية والمصرفية التابعة لمجلس التنسيق السعودي العراقي. وقد ترأس الجانب السعودي في الاجتماع نائب محافظ البنك المركزي السعودي أيمن السياري، فيما ترأس الجانب العراقي محافظ البنك المركزي العراقي مصطفى مخيف، وبمشاركة أعضاء اللجنة من الجانبين. واستعرض الاجتماع عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وسبل تطوير العلاقات المصرفية والمالية في البلدين. وعقد البنك لقاء مع الوفد العراقي، تم خلاله تبادل النقاشات والآراء في مهام ومسؤوليات البنوك المركزية والتي تهدف إلى تعزيز استقرار ومتانة المؤسسات المالية، إضافة إلى مناقشة آخر التطورات في القطاع المالي؛ ومن ذلك البنوك الرقمية.

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