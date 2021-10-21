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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حصلت على تصنيف عالمي للاقتصاديات الناشئة لعام 2022 بين (301 - 350) ضمن تصنيفات التايمز لمؤسسات التعليم العالي في البلدان المصنفة من قبل مجموعة FTSE (Financial Times Stock Exchange Group) التابعة لبورصة لندن على أنها «ناشئة متقدمة» أو «صاعدة ثانوية» مثل الصين وروسيا والبرازيل وتركيا والمملكة العربية السعودية، وهي البلدان التي لديها تمثيل متقدم لخصائص الاقتصادات المتقدمة، حيث يستخدم التصنيف مؤشرات الأداء الـ (13) لتصنيفات الجامعات العالمية، ويتكون التصنيف من مؤشرات أداء في خمسة مجالات وهي: التدريس (بيئة التعلم)؛ البحث (الحجم والدخل والسمعة)؛ الاستشهادات (تأثير البحث)؛ النظرة الدولية (الموظفون والطلاب والبحث)؛ ودخل الصناعة (نقل المعرفة)، ومع ذلك فإن لها أوزانا مختلفة تعكس أولويات تطوير الجامعات في الاقتصادات الناشئة.

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