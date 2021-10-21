معهد البنك الإسلامي

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وقد منحت الجائزة تقديرا لجهود المعهد ونهجه المبتكر في استحداث الحلول المعرفية لتحقيق التنمية المستدامة، وكان المعهد قد فاز بالجائزة نفسها عام 2020م نظير إسهاماته وقيادته الفكرية والديناميكية في خضم وباء (كوفيد-19).
وأوضح المدير العام بالإنابة لمعهد البنك الإسلامي للتنمية كبير الاقتصاديين في مجموعة البنك الإسلامي للتنمية الدكتور سامي السويلم، أن فوز المعهد بالجائزة يشجعنا لمواصلة التركيز على ريادة الحلول المعرفية المبتكرة القائمة على مبادئ التمويل الإسلامي من أجل تمكين التنمية المستدامة.
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