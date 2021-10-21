شكرا لقرائتكم خبر عن "تجارية الجيزة": اتفاقيات مشتركة مع الغرف الليبية لتوسيع نطاق التعاون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحثت الغرفة التجارية بالجيزة، ملف عودة العمالة المصرية إلى ليبيا، بالتعاون مع شعبة أصحاب شركات إلحاق العمالة للخارج، وذلك لتعزيز الاستفادة الكبرى من سوق العمالة فى دولة ليبيا الشقيقة، وذلك فى ظل السياسات التى انتهجتها الدولة المصرية خلال الفترة الأخيرة للمشاركة الفعالة فى إعادة إعمار ليبيا.

وقال محمد إمبابى فى بيان للغرفة، إن سوق العمالة فى ليبيا يعد أفضل الأسواق للخريجين المصريين نظرا لأن التوقعات المعلنة أنه قد يستوعب ما بين 2-3 ملايين فرصة عمل للمصريين، مشيدا بالإجراءات التى أخذتها الدولة المصرية خلال الفترة الأخيرة من أجل عودة سوق العمالة لليبيا مرة أخرى وخاصة فى ظل المشاركة والمساهمة فى عمليات إعمار ليبيا.

وأضاف أمبابى، أن الغرفة تنسق بشكل متواصل مع الشركات العاملة فى الجيزة من أجل توفير فرص وظيفية مناسبة للعامل المصرية ووضع واختيار النماذج المناسبة للسفر للحفاظ على السوق المصرى للعمالة، مع اختيار عقود عمالة جيدة.

وأشار إمبابى إلى أن الغرفة وقعت على اتفاقيتين مع الغرف التجارية بالمدن الليبيا كان بهما تأكيد على ضرورة توفير وظائف وفرص عمل مناسبة فى ظل توسيع نطاق التعاون المشترك بين. الغرفة والجانب الليبي