شكرا لقرائتكم خبر عن مراكز الإبداع فرصة شباب مصر للتدريب على التكنولوجيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أعلن الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، استكمال الوزارة خطتها في نشر مراكز الإبداع، وافتتاح 3 جدد بقصر السلطان حسين فى مصر الجديدة، والمصنع الأميرى فى الجيزة، وقصر الملك فؤاد فى كفر الشيخ، بعد تطويرها وترميمها وإعادتها لرونقها إلى مركز للإبداع الرقمى، ويقدم ”الخليج 365” أسئلة وأجوبتها عن مراكز الإبداع الرقمي.

س- ما هو الهدف من إنشاء مركز الإبداع الرقمي؟ ج- يهدف المركز لإتاحة التدريب التقني للشباب في علوم الاتصالات وكافة تخصصات تكنولوجيا المعلومات، ورعاية الإبداع الرقمي وتشجيع رواد الأعمال وإنشاء حضانات لريادة الأعمال.



س- وما هي مكونات مركز الإبداع الرقمي؟ س- وما هي مكونات مركز الإبداع الرقمي؟

ج- يضم مركز الإبداع الرقمي مسرعات وحاضنات الأعمال ويتم من خلالها تنفيذ عدد من البرامج لتدريب الشباب على مختلف تخصصات علوم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وكذلك فى مهارات ريادة الأعمال، بالإضافة الى تنظيم مسابقات الابتكار لتشجيع طلاب الجامعات ورواد الأعمال فى المحافظات على تأسيس مشروعاتهم الريادية فى مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات

س- ما هي جهود وزارة الاتصالات لنشر مراكز الإبداع الرقمي؟

ج- نفذت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المرحلة الأولى لمشروع مراكز إبداع مصر الرقمية لإتاحة الفرص للشباب بالمحافظات للابتكار واطلاق العنان لفكرهم الخلاق؛ حيث تم الانتهاء من التشغيل المبدئى لخمسة مراكز فى الجامعات فى كل من المنصورة، والمنوفية، والمنيا، وسوهاج، وقنا؛ ويجرى حاليًا العمل فى إنشاء 5 مراكز أخرى فى الإسماعيلية، وأسوان، والقاهرة، والجيزة، ومدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة؛ وجارى تخطيط المرحلة الثالثة من المشروع لإطلاق المراكز فى محافظات إضافية حيث تم توقيع بروتوكولات تعاون مع جامعتى بنها والفيوم لإنشاء مراكز جديدة بها كما تم التباحث من أجل انشاء مركز اخر بمحافظة كفر الشيخ.

س- هل تضم العاصمة الإدارية مركز للإبداع؟

ج- تضم العاصمة الإدارية مركز للإبداع بالتعاون مع شركة سيمنز مصر لإنشاء وتجهيز أول مركز إبداع فى الجيل الصناعى الرابع فى مصر، يستهدف المركز التوعية بتقنيات الثورة الصناعية الرابعة وتطبيقاتها العملية بالمصانع الذكية، وتبنى التكنولوجيا المتقدمة فى التصنيع المحلى، فضلًا عن التدريب على تقنيات الأتمتة والرقمنة، وتقديم الدعم اللازم فى مجالات تحفيز الابتكار الصناعى وتصميم المصانع الذكية بما يسهم فى نقل المعرفة، وتطوير القطاع الصناعى.