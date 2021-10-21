شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار اقتصاد اليوم.. مواعيد صرف مرتبات العاملين بالدولة لأشهر أكتوبر ونوفمبر وديسمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الخميس 21 – 10 – 2021 عددا من الاحداث الاقتصادية التي تم رصدها على صفحات الخليج 365 وكان من بينها الأتى

مواعيد صرف مرتبات العاملين بالدولة لأشهر أكتوبر ونوفمبر وديسمبر

3 أيام وتبدأ وزارة المالية، صرف مرتبات العاملين بالدولة لشهر أكتوبر، للعاملين فى 33 وزارة وهيئة، حيث سيتم الصرف يوم 24 أكتوبر، ثم بدء صرف مرتبات 20 وزارة وهيئة يوم 25 أكتوبر، ثم بدء صرف مرتبات 13 وزارة وهيئة يوم 26 أكتوبر، وجميع الوزارات والجهات الأخرى يومى 27 و28 أكتوبر 2021.

على جانب آخر، تم تحديد مواعيد صرف مرتبات أشهر أكتوبر ونوفمبر وديسمبر 2021، وتم تقسيم الوزرات والهيئات والجهات التابعة لها على ثلاثة أيام خلال أكتوبر ونوفمبر، بمراعاة عدد العاملين بهذه الوزارات، وكذلك الانتشار الجغرافى لكل منها والمديريات التابعة لها بالمحافظات، بينما تم تقسيم هذه الوزارات والهيئات والجهات التابعة لها إلى يومين فى شهر ديسمبر، الذى سيكون الصرف فيه يومى الأربعاء والخميس 22 و23 إضافة إلى أيام 26 و27 و28 من الشهر ذاته.

الضرائب: تواصل مستمر مع كافة قطاعات المجتمع للتعرف على المشكلات

قال " رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية" إنه تنفيذًا لتوجيهات وزير المالية ، تقوم المصلحة بالتواصل المستمر مع كافة القطاعات فى المجتمع المصرى ، وذلك للتعرف على المشكلات التى تواجههم وخاصة القطاع السياحي ، وكذلك تقديم التوعية اللازمة بكافة مستجدات الشأن الضريبى ، ومنها مشروعات التطوير والميكنة التى تشهدها مصلحة الضرائب المصرية ، والتى ستعود بالنفع على كافة الممولين ، ومن أهم هذه المشروعات منظومة الفاتورة الإلكترونية.

وأكد " عبد القادر " على حرص مصلحة الضرائب على نشر الوعي الضريبي حول مشروعات التطوير والميكنة التي تشهدها، وخاصة منظومة الفاتورة الإلكترونية التي يتم تطبيقها بشكل مرحلي وكذلك منظومة الإيصال الالكتروني التي سيتم تطبيقها خلال الفترة القادمة ، مشيرًا إلى إيمان المصلحة بأهمية التواصل المستمر مع كافة القطاعات فى المجتمع المصرى ، وذلك لإمدادهم بكافة المعلومات اللازمة للتطبيق الصحيح للقوانين الضريبية وكذلك لاستخدام كافة الخدمات الالكترونية التي تتيحها المصلحة بكل سهولة ويسر ، وأيضا للتعرف على المشكلات التى تواجههم وخاصة القطاع السياحي .

الصناعة: نسعى للتوصل إلى اتفاق يعزز من صادرات مصر الزراعية المصنعة لدول الآفتا

استضافت مدينة جنيف السويسرية، اجتماعات الجولة الأولى لمفاوضات تحرير تجارة السلع الزراعية المصنعة بين مصر وتجمع الآفتا، والذي يضم كل من سويسرا والنرويج وأيسلندا وإمارة ليختنشتاين، حيث استهدفت الاجتماعات التفاوض بشأن تبادل الإعفاءات الجمركية على السلع الزراعية المصنعة ذات المنشأ من الجانبين.

وقد ترأس الجانب المصري إبراهيم السجيني، مساعد وزيرة التجارة والصناعة للشئون الاقتصادية، المشرف على قطاع الاتفاقات والتجارة الخارجية، كما ترأس جانب الآفتا سفين انرسون المستشار التجاري لبعثة ايسلندا بجنيف.





هيئة الاستثمار المصرية تفوز بمنصب نائب رئيس الرابطة العالمية لوكالات ترويج الاستثمار

فازت مصر، مُمثلة في الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بمنصب نائب رئيس الرابطة العالمية لوكالات ترويج الاستثمار (WAIPA) للفترة من (2021-2023).

جاء إعلان حصول الهيئة على هذا المنصب، أثناء مشاركة المستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة، بالمؤتمر السنوي للرابطة في دورته الـ 25، والذي عقد بإمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة؛ حيث عقدت الجمعية العمومية للرابطة العالمية لوكالات ترويج الاستثمار على هامش المؤتمر، وتم انتخاب الأعضاء ضمن فعاليتها.





التخطيط: تعافى إفريقيا من كورونا سيكلف حوالى 154 مليار دولار

شاركت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، نيابة عن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بقمة قادة الاستثمار العالميين بعنوان "الإنتاج الدولي والقدرة الإنتاجية: الاستراتيجيات الوطنية والتعاون العالمي"، والمنعقده على هامش منتدى الاستثمار العالمى السابع، والذى نظمه مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية افتراضيًا في الفترة من 18 إلى 22 أكتوبر الجارى، تحت شعار "الاستثمار في التنمية المستدامة".

وأكدت الدكتورة هالة السعيد في الكلمة التي ألقتها نيابة عن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء على أهمية تعامل المجتمع العالمي مع بيئة الإنتاج الجديدة على مستوى العالم، والتى شهدت تغيرًا كبيرًا، مع ارتباطها بخطط الانتعاش المستدام وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، خاصة مع وجود أقل من 10 سنوات على تنفيذ خطة عام 2030.

انخفاض أسعار الدواجن اليوم.. الكيلو يسجل 30 جنيها

انخفضت أسعار الدواجن اليوم الخميس 21-10-2021 وفقا لسعر المزرعة، حيث سجل الكيلو 30 جنيها للدواجن البيضاء من المزرعة، وتراوح سعر المستهلك بين 34-35 جنيها للكيلو.

واستقرت أسعار الدواجن البلدى 37 جنيها للكيلو في المزرعة وتراوح سعر المستهلك بين 40-42 جنيها للكيلو، أسعار الأمهات 22 جنيها في المزرعة، وأسعار الدواجن الساسو 30 جنيها، والدواجن المجمدة وزن 1كجم بين 34-38 جنيها للكيلو.

وسجلت أسعار اللبيض الأبيض 47 جنيها للكرتونة في المزرعة، وسعر المستهلك تتراوح بين 50-53 جنيها للكرتونة، وسجلت أسعار البيض البلدى في المزرعة 54 جنيها ويتراوح السعر للمستهلك بين 57 - 60 جنيها، وتراوح سعر كرتونة البيض الأحمر بين 48 جنيها فى المزرعة، ويصل السعر للمستهلك بين51-54 جنيها للكيلو.

أسعار الدولار اليوم الخميس 21-10-2021 بالبنوك المصرية

استقر سعر الدولار اليوم الخميس 21-10-2021، بالبنوك المصرية أمام الجنيه المصرى، وذلك لعدم وجود تعاملات اليوم بالبنوك بمناسبة المولد النبوي الشريف، مسجلا فى البنك الأهلي المصرى وبنك مصر عند سعر 15.64 جنيه للشراء، 15.74 جنيه للبيع، أما فى البنك التجارى الدولى cib ثبت عند 15.66 جنيه للشراء، 15.76 جنيه للبيع، بينما سجل متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى عند 15.65 جنيه للشراء، 15.75 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار فى البنوك كالتالى:

​سعر الدولار فى البنك المركزى المصري

15.65 جنيه للشراء.

15.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك الأهلي المصري

15.64 جنيه للشراء.

15.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

15.65 جنيه للشراء.

15.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

15.66 جنيه للشراء.

15.76 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

15.64 جنيه للشراء.

15.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

15.66 جنيه للشراء.

15.76 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

15.68 جنيه للشراء.

15.76 جنيه للبيع.

أسعار الذهب فى مصر اليوم الخميس 21 -10-2021

شهدت أسعار الذهب اليوم الخميس في مصر ارتفاع محدود بقيمة جنيه واحد فقط وقت صياغة هذه السطور، وهو تحرك غير مؤثر بالمرة على تداول الذهب في سوق الصاغة بمصر، وذلك مع استمرار تذبذب واضح في سعر أونصة الذهب في البورصات العالمية في ظل ترقب بعض الأحداث والتقارير والبيانات الاقتصادية الهامة خلال الساعات القادمة.

ارتفع سعر الذهب اليوم الخميس عيار 21 بصورة غير ملحوظة، حيث سجل الذهب من هذا العيار سعر 780 جنيها للجرام في وقت كان السعر يسجل صباح اليوم 779 جنيها للجرام، وقد نشهد تغيرات في أسعار الذهب خلال الساعات القادمة.





أسعار الذهب اليوم

عيار 18 يسجل 669 جنيها للجرام.

عيار 21 يسجل 780 جنيها للجرام.

عيار 24 يسجل 891 جنيها للجرام.

الجنيه الذهب 6240 جنيها.

أونصة الذهب 1783 دولار.