محافظ أسيوط يتفقد إنشاء مجمع الخدمات الزراعية بديروط الشريف ضمن حياة كريمة

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القاهرة - سامية سيد - تفقد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، أعمال تنفيذ مجمع الخدمات الزراعية بقرية ديروط الشريف التابعة لمركز ديروط بتكلفة 6 ملايين جنيه، ويلتقى بعض أعضاء مجلسى الشيوخ والنواب وأهالى القرية، وذلك ضمن مشروعات مجمعات الخدمات التى ينفذها جهاز تعمير الوادى الجديد بقرى مركز ديروط، ضمن القرى المستهدفة بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمرحلتها الجديدة المشروع القومى لتطوير الريف المصرى التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

رافقه خلال الجولة المهندس محمد عادل دياب مدير تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بجهاز تعمير الوادى الجديد ومحمود نجار رئيس مركز ديروط وعيون إبراهيم نائب رئيس مركز ديروط وبعض مهندسى الشركة المنفذة للمشروع.

وتفقد المحافظ أعمال إنشاء مجمع الخدمات الزراعية نموذج 2 وتابع أعمال صب أعمدة الدور الأول والذى يجرى تنفيذه بتكلفة إجمالية 6 ملايين جنيه ويتكون من طابقين ويضم وحدة بيطرية وجمعية تعاونية زراعية ومركز إرشاد زراعى بالدور الثانى واستمع إلى شرح من المهندس محمد عادل دياب لمراحل التنفيذ بالمشروع.

والتقى محافظ أسيوط خلال الجولة بعض أهالى القرية وبعض أعضاء مجلسى الشيوخ والنواب لمناقشة أهم طلبات واحتياجات القرية والاستماع إلى رأى المواطنين فى المشروعات التنموية والخدمية التى يجرى تنفيذها بقرى ومراكز المحافظة ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

وأشاد أهالى القرية بجهود الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية فى النهوض بقرى الريف المصرى من خلال تنفيذ مشروعات مبادرة "حياة كريمة" بالقرى والنجوع واستهداف القرى الأكثر احتياجًا وردد الأهالى هتافات "تحيا مصر" والنشيد الوطنى لجمهورية مصر العربية بمشاركة جميع الحضور من القيادات التنفيذية وأعضاء مجلسى الشيوخ والنواب.

وشدد محافظ أسيوط على تنفيذ الأعمال طبقاً للمواصفات الفنية ومعايير الجودة ووفقاً للجدول الزمنى المحدد لذلك لافتاً إلى متابعته المستمرة لأعمال التنفيذ على أرض الواقع من خلال جولاته الميدانية، وذلك لتذليل العقبات والتحديات التى قد تواجه التنفيذ وتقديم كافة سبل الدعم الممكنة لتنفيذ معدلات انجاز أسرع خاصة مع اهتمام الدولة وأجهزتها للانتهاء من أكبر عدد من المشروعات المستهدفة للمساهمة فى خدمة المواطنين خاصة فى القرى موضحاً أن جهاز تعمير الوادى الجديد يقوم بتنفيذ مجمعات الخدمات الحكومية والزراعية بقرى مركزى منفلوط وديروط وذلك لخدمة أهالى القرى والقرى المجاورة وتسهيلًا وتيسيرًا لهم لاستخراج جميع المستندات الحكومية المطلوبة ليحقق للأجيال الحالية والقادمة حلمها فى الحياة الكريمة والعصرية وإعادة بناء مصرنا الحديثة وتحقيق رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.

يذكر أن المشروع القومى لتطوير الريف المصرى يستهدف 7 مراكز بالمحافظة خلال مرحلته الجديدة بإجمالى 149 قرية و894 تابع ويتولى جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية بعدد 4 مراكز هى "ساحل سليم وأبوتيج وأبنوب وصدفا والفتح" ويتولى جهاز تعمير الوادى الجديد تنفيذ المشروعات بمركزى "منفلوط وديروط" ويتولى جهاز تعمير جنوب الصعيد تنفيذ المشروعات بمركز صدفا يتضمن تطوير شامل للبنية الأساسية والخدمات الاجتماعية والأوضاع الاقتصادية فضلًا عن تحسين أوضاع الفئات الأولى بالرعاية بتلك القرى والنجوع.

على جانب آخر، تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط سير العمل بمستشفى الصدر بحى شرق للاطمئنان على شبكات الأكسجين وتوافر كميات كبيرة منه لسد الاحتياجات والتأكد من توافر الأطقم البشرية والمستلزمات الطبية والوقائية والأدوية المستخدمة فى علاج فيروس كورونا المستجد وفقًا لبروتوكول وزارة الصحة وذلك تنفيذًا لقرار رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجان للمتابعة والتفتيش على جميع المستشفيات والمنشآت الصحية بالمحافظة بصفة يومية وعلى مدار 24 ساعة بمشاركة ممثلين للجهات الرقابية والصحية للوقوف على توافر المستلزمات الطبية والوقائية والأدوية وتوافر الاحتياجات اللازمة بمستشفيات العزل والمستشفيات المركزية والتأكد من جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين واستقبال جميع الحالات المشتبه اصابتها بفيروس كورونا المستجد "كوفيد -19" والتعامل معها، رافقه خلال الزيارة الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة والدكتور وائل حمدى وكيل المديرية والدكتور أسامة حجازى مدير عام الطب الوقائى بالمديرية وأيمن محروس رئيس حى شرق والدكتور محمد جمال مدير مستشفى الايمان العام.

بدأ المحافظ جولته بمتابعة سير العمل بمنظومة شبكات الأكسجين بالمستشفى واستمع إلى شرح لأهمية الوحدة ومدى توافر الاحتياجات من الأكسجين لأقسام المستشفى وتابع الأرصدة المتوفرة من الأكسجين بخزانات المستشفى واطمئن على توافر كميات منه تكفى احتياجات المستشفى بالإضافة إلى توفير أجهزة التنفس الصناعى واسطوانات الاكسجين مشددًا على المتابعة الجيدة لتوافر أرصدة كافية من الاكسجين بالخزانات.

كما استكمل جولته بتفقد أقسام مستشفى الصدر والتقى ببعض الاطباء والعاملين بالمستشفى واستمع إلى سير العمل بالمستشفى والتعامل مع حالات الاشتباه والمصابين بفيروس كورونا منذ دخولهم المستشفى وحتى إجراء التحاليل اللازمة ومراحل العلاج وتحويل الحالات الحرجة لمستشفى عزل ابوتيج أو عزل الحالات البسيطة منزليًا وصرف شنط الأدوية لهم الخاصة بمرضى فيروس كورونا المستجد وفقًا لبروتوكول وزارة الصحة كما شدد المحافظ على الالتزام بإجراءات التعقيم والتطهير بصفة مستمرة وتشغيل بوابات التعقيم.



محافظ أسيوط يتفقد انشاء مجمع الخدمات الزراعية بقرية ديروط الشريف ويلتقي الاهالي



محافظ أسيوط يتفقد انشاء مجمع الخدمات الزراعية بقرية ديروط الشريف ويلتقي الاهالي