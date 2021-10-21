شكرا لقرائتكم خبر عن الطماطم بـ 6 والبطاطس والفلفل بـ 8.. جولة فى سوق الخضروات بالإسماعيلية.. لايف وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرى "تليفزيون الخليج 365"، بثًا مباشرًا من داخل سوق الخضروات بمدينة الإسماعيلية للتعرف على أسعار الخضراوات اليوم الخميس، و الذى انخفاض فى أسعار بعض الخضروات، فى الوقت نفسه يشهد السوق حالة من الركود.

وقال أحد التجار، إن أسعار الخضروات اليوم فى سوق الإسماعيلية، سجلت طماطم بـ 6 جنيهات والجزر بـ 8 جنيهات والبامبة بـ 10 جنيهات، والخيار بـ 5 جنيهات والكوسة بـ 6 جنيهات والليمون بـ 10 جنيهات والفلفل بـ 5 جنيهات والباذنجان بـ 5 جنيهات والجزر بـ 8 جنيهات.

وأضاف التجار أن سعر حزمة الخضرة مثل البقدونس، الكسبرة، الشبت 50 قرشًا والجرجير 75 قرشًا والكرفس 150 قرشًا، والملوخية جنيهين للحزمة، والفلفل الألوان 25 جنيهًا، والباذنجان الرومى 5 جنيهات.

وأكد التجار أن سعر المانجو نعومي، والزبدة، السكرى من 20 جنيهًا إلى 25 جنيه، والفص 80 جنيهًا والعويس 40 جنيهًا، والمانجو الفونسو 35 جنيها للكيلو، والمانجو دبشة 20 جنيهًا، والخوخ البلدى 15 إلى 35 جنيهًا، والخوخ المستورد 40 جنيهًا.



سوق الخضروات بالإسماعيلية



سوق الخضروات بالإسماعيلية



سوق الخضروات بالإسماعيلية



سوق الخضروات بالإسماعيلية



سوق الخضروات بالإسماعيلية



سوق الخضروات بالإسماعيلية



سوق الخضروات بالإسماعيلية



سوق الخضروات بالإسماعيلية



سوق الخضروات بالإسماعيلية



سوق الخضروات بالإسماعيلية