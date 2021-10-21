شكرا لقرائتكم خبر عن 5 مجالات ضمن مبادرة مستقبل الاستثمار في النسخة الخامسة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد المشاركون في المؤتمر الصحفي للاعلان عن مبادرة مستقبل الاستثمار في نسختها أن الدورة الخامسة من المبادرة المزمع عقدها خلال الفترة من 26 إلى 28 أكتوبر 2021 بالرياض، تحت شعار "الاستثمار في الإنسانية"، ستتناول مجالات المبادرة ومنها الذكاء الاصطناعي، وعلوم الروبوت، والتعليم، والرعاية الصحية، والاستدامة.

ويأتي المؤتمر ضمن جهود مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار لتعزيز التواصل مع وسائل الإعلام المحلية والدولية واطلاعهم على برنامج المبادرة في نسختها الخامسة التي من شأنها أن تحقق أكبر منفعة للبشرية، إذ يشهد قطاعات متعددة في المملكة نهضة اقتصادية في حقبة ما بعد الجائحة.

يذكر أن مبادرة مستقبل الاستثمار في نسختها الخامسة تجمع قادة دول وقادة شركات وصانعي سياسات ومستثمرين ومبتكرين من جميع أنحاء العالم في منتدى عالمي لاستكشاف حلول رائدة تتصدى لتحديات المجتمع، والعمل على تحقيق تلك الحلول، وسيتضمن جدول المبادرة مؤتمرات قمة تفاعلية حول الاستثمار في التعليم، والميتافيرس، وفي معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية.