شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب فى مصر اليوم الخميس 21 -10-2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار الذهب اليوم الخميس في مصر ارتفاع محدود بقيمة جنيه واحد فقط وقت صياغة هذه السطور، وهو تحرك غير مؤثر بالمرة على تداول الذهب في سوق الصاغة بمصر، وذلك مع استمرار تذبذب واضح في سعر أونصة الذهب في البورصات العالمية في ظل ترقب بعض الأحداث والتقارير والبيانات الاقتصادية الهامة خلال الساعات القادمة.

ارتفع سعر الذهب اليوم الخميس عيار 21 بصورة غير ملحوظة، حيث سجل الذهب من هذا العيار سعر 780 جنيها للجرام في وقت كان السعر يسجل صباح اليوم 779 جنيها للجرام، وقد نشهد تغيرات في أسعار الذهب خلال الساعات القادمة.

عيار 18 يسجل 669 جنيها للجرام.

عيار 21 يسجل 780 جنيها للجرام.

عيار 24 يسجل 891 جنيها للجرام.

الجنيه الذهب 6240 جنيها.

أونصة الذهب 1783 دولار.

ومن المقرر اليوم الخميس 21 أكتوبر 2021 إعلان المؤشر التصنيعى فى ولاية فيلادلفيا بالولايات المتحدة وإعانات البطالة الأسبوعية فى الولايات المتحدة ومبيعات المنازل القائمة فى الولايات المتحدة وخطاب محافظ البنك الاحتياطى الأسترالى وإعلان ثقة المستهلك البريطانى من GFK.

البيانات الخاصة بالنشاط الاقتصادى للدول من شأنها التأثير على قرارات المستثمرين والشركات وصناديق الاستثمار حول الاتجاه للتحول وشراء الذهب والملاذات الآمنة، وهذا يؤدي إلى حركة سعر الذهب صعوداً وهبوطاً فى التداولات الفورية.

كانت أسعار الذهب ارتفعت الأسبوع الماضي إلى مستوى 1,800 دولار للأونصة في أعقاب أرقام التضخم الأمريكية التي سجلت ارتفاعًا أعلى من المتوقع. وارتفع معدل التضخم السنوي في سبتمبر إلى 5.4٪، مرتفعًا من 5.3٪ في أغسطس، وهي القيمة الأعلى للتضخّم منذ 13 عاماً، في حين كانت تشير التوقعات إلى أن يستقر عند 5.3%، لكن مع عودة الارتفاع في عوائد السندات الأمريكية بدأ الذهب رحلة هبوط إلي مستويات 1763 دولار ثم أخذ طريقا للصعود لمستويات تتجاوز 1780 دولار.