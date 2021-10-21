شكرا لقرائتكم خبر عن نائب وزير السياحة: لهذه الأسباب نتقصى آراء المواطنين والسائحين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قابلت غادة شلبى، نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة، مع المختصين بعمل المسوح بالجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، وذلك في بداية الجلسة التدريبية التى ينظمها الجهاز بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار عن "بحث الإنفاق السياحى المحلى لعام 2021"، وذلك بالجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء.

يأتي ذلك في إطار بروتوكول التعاون الموقع بين وزارة السياحة والآثار ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لإطلاق وحدة الحسابات الفرعية بوزارة السياحة والآثار.



نائب وزير السياحة والآثار

وقدمت نائب الوزير، الشكر للواء خيرت بركات رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء وفريق العمل الذى يتولى جمع البيانات، كما أبرزت أهمية وحدة الحسابات الفرعية بالوزارة في تقصى آراء المواطنين فيما قاموا به من رحلات السياحة الداخلية، مشيرة إلى توقف العمل بالوحدة منذ عام 2017 وتم استئنافها مؤخرا بقرار وزير السياحة والآثار، وأضافت أن الوزارة تعتمد عليها في إصدار تحاليل اقتصادية لمعرفة توجهات السائحين وخاصة في السياحة الداخلية.

يأتي هذا في إطار اهتمام الدولة بتوافر المعلومات اللازمة لصانعي القرار بقطاع السياحة وضرورة التوسع في بحوث الانفاق السياحي لتوثيق مدى مساهمة القطاع السياحي في الدخل القومي، وخلق فرص عمل بالإضافة إلى تحديد أهم الأسواق السياحية المحلية.



خلال اللقاء

كما أشارت نائب الوزير إلى أهمية السياحة الداخلية، وأنه يجب عدم انحسار دورها كبديل للسياحة الخارجية في وقت الأزمات، حيث أنها تمثل ركيزة هامة لصناعة السياحة المصرية، فهى تشجع المواطنين على الحفاظ على المقومات الحضارية والتراثية والجمالية لمصر.