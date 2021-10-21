شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أسعار الخضراوات اليوم الخميس 21 -10-2021 فى سوق الجملة بأكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقرت أسعار الخضراوات، اليوم الخميس، 21 -10-2021، في سوق الجملة بـ6 أكتوبر، وتراوحت أسعار الطماطم بين 2.5-4.5 جنيها للكيلو، وتراوحت أسعار الفاصوليا بين 7-11 جنيها للكيلو، والبصل من 2-3 جنيها للكيلو، وتراوح سعر كيلو الكوسة بين 2.5-5.5 جنيها للكيلو، والقلقاس 5-8 جنيهات للكيلو، وأسعار الخيار البلدى ليسجل 2-4.5 جنيهات للكيلو، وسعر الخيار الصوب يتراوح بين 2.5- 5.5 جنيه للكيلو، استقر سعر الجزر بين 3-4 جنيهات للكيلو.

وتراوحت الملوخية تتراوح بين 1.5-3 جنيهات للكيلو، وأسعار الليمون بين 5-8 جنيهات للكيلو، وأسعار البطاطس لتتراوح بين 4- 7.5 جنيهات للكيلو، وتراوحت والباذنجان بين 1.5-5 جنيهات للكيلو، الفلفل الألوان يتراوح بين 4-9 جنيهات للكيلو، والفلفل الرومي الأخضر 3 - 5 جنيهات للكيلو، والفلفل الحامي الأخضر 2.5 - 4.5 جنيه للكيلو.